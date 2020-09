A Wiz Corporate e o Jusbrasil firmaram parceria para a promoção de conteúdo. A temática principal será como os seguros podem ser utilizados pelas empresas e profissionais da área jurídica.

A base de dados dos assinantes da plataforma também contará com conteúdo exclusivo. “Vamos converter o aprendizado da Wiz em informações bastante didáticas, que ficaram disponíveis a todos os usuários”, afirma Stephanie Zalcman, diretora técnica da Wiz. “A intenção é promover a educação do mercado em temas de demanda crescente, como o Seguro Garantia”, completa a executiva.

O Jusbrasil busca unir Direito e Tecnologia para levar informação a cerca de 1,6 milhão de pessoas que acessam diariamente a plataforma. “A parceria pretende democratizar ainda mais as informações sobre as novidades do ponto de vista legal, levando um conteúdo aprofundado aos profissionais do setor e interessados em geral”, diz Felipe Moreno, chief Business Officer do portal.

De acordo com Thiago Chicaroni, diretor de Novos Negócios do Jusbrasil, a intenção da empresa é estar próxima dos advogados e advogadas, proporcionando acesso a um conteúdo que agregue valor em suas pesquisas e processos. “Somos um site que conecta pessoas com a Justiça por meio de informação, assim como pelo desenvolvimento de tecnologia de ponta para advogados e outros profissionais do Direito. A parceria será bem interessante para o mercado jurídico do país”, completa.

Em 2018, a Wiz lançou a plataforma de emissão online do Seguro Garantia Recursal, modalidade usada em processos trabalhistas. Por isso, a parceria tem como intuito difundir esta alternativa no âmbito jurídico, uma vez que é uma opção mais vantajosa, simples e que não imobiliza o capital das empresas. A funcionalidade pode ser utilizada por escritórios de advocacia, profissionais da área jurídica e empresas de todos os portes. “Nossa expertise nesta área possibilita adquirirmos informações sobre o assunto através do Jusbrasil e adaptá-las para serem divididas com os usuários do portal”, finaliza Stephanie.

O Jusbrasil conta com uma base de centenas de milhões de documentos, que podem ser acessados por qualquer cidadão brasileiro. Desde seu lançamento em 2008, a empresa tem como missão aproximar advogados e pessoas interessadas por meio da informação jurídica e da maior comunidade de produção de conteúdo jurídico do mundo. Além disso, o site promove acesso aos dados dos tribunais, que não eram encontrados por buscadores tradicionais.

Revista Apólice