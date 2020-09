A Minuto Seguros acabou de realizar um estudo com base na lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) com os carros mais vendidos no Brasil em agosto.

Após ter perdido a primeira colocação no ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho, o Onix, da Chevrolet, retornou à liderança em agosto com 10.609 unidades comercializadas. No entanto, ao contrário do que ocorreu no mês passado, o líder de vendas registrou elevação de 13% no preço médio do seguro para os homens, já que o valor saiu de R$ 1.677 para R$ 1.897. Já para as mulheres houve redução de 3% na média das cotações.

Outro modelo a retornar à sua posição após uma queda no mês anterior foi o HB20. O carro da Hyundai voltou à segunda colocação no ranking no mesmo mês em que apresentou queda no preço médio do seguro para os homens em São Paulo e no Rio de Janeiro, apesar da elevação de 5% levando em conta todos os CEPs cotados. Para eles, o seguro ficou 3% mais barato na capital carioca e 1,75% na paulista. Já as mulheres viram o valor diminuir na média das cotações em 2,5%, com destaque para a redução de 21,3% no Rio de Janeiro.

Fora do Top 5 desde abril de 2020, o Gol deu um salto no ranking dos mais vendidos e alcançou a terceira colocação na última publicação, feito inédito neste ano. No que diz respeito ao preço do seguro, o modelo mais popular da Volkswagen registrou elevação tanto para homens quanto para mulheres. Para o perfil masculino, o valor médio saltou de R$ 1.751, em julho, para R$ 1.991, em agosto, o que significa um aumento de 13,7%. Já o público feminino viu o preço sair de R$ 1.534 para R$ 1.743, uma alta de cerca de 4%.

KA volta ao Top 10 com seguro mais barato para homens e mulheres; Compass tem redução de 12,5% no preço médio em SP

No ranking dos veículos mais vendidos do Brasil, chamou a atenção a volta do KA ao Top 10, mesmo na décima colocação. Pois o retorno do veículo da Ford ao ranking veio acompanhado do posto de preço médio do seguro mais barato para homens e mulheres. Para elas, inclusive, houve redução de 9,5% na média entre as capitais cotadas, já que o valor passou de R$ 1.427, em julho, para R$ 1.292, em agosto. Para o público masculino, destaque para a estabilidade dos preços em São Paulo e no Rio de Janeiro, com uma leve queda que, em reais, foi de R$ 18 e R$ 13, respectivamente.

Apesar da queda da sexta para a oitava colocação na lista, o Compass terminou agosto com boas notícias para seus proprietários residentes em São Paulo. Em julho, o público masculino pagava R$ 3.641 no seguro do modelo, valor que caiu para R$ R$ 3.187 em agosto, o significa uma redução de 12,5% no preço médio do seguro. Para o público feminino, houve elevação inferior a 1% na cotação realizada na capital paulista. No que diz respeito à média dos valores cotados entre todas as cidades, houve elevação de 8% para os homens e 7,3% para as mulheres.

Líder nas vendas em julho, o T-Cross ficou fora até do Top 3 em agosto e terminou na 4ª colocação. Se houve queda em posições no ranking, o mesmo não se pode dizer no preço médio do seguro do modelo da Volkswagen, que registrou elevação de 24,7% para o público masculino e 9,2% para o feminino. O mesmo aconteceu com o Chevrolet Tracker, sétimo lugar na lista, cujas cotações médias subiram 28% para os homens e 4% para as mulheres.

Na quinta colocação do ranking, o Fiat Argo foi mais um modelo a registrar queda no preço do seguro para São Paulo e Rio de Janeiro dentro do perfil masculino. Na capital paulista, a redução foi de 1% enquanto na carioca, chegou a cerca de 2%. Já para as mulheres, o valor do seguro do modelo da Fiat ficou 2,2% mais barato, levando em conta a média entre todos os locais cotados.

Com três carros no Top 10, a Chevrolet emplacou o Onix Plus na sexta colocação do ranking. No que diz respeito ao preço médio do seguro, o sedã da montadora americana apresentou uma elevação de 20% para os homens e 1,6% para as mulheres. No entanto, houve queda acentuada para o perfil feminino levando em conta apenas o Rio de Janeiro: 14,5%. Em nono lugar, o Renegade seguiu a mesma tendência, com aumento de 24,5% nas cotações médias para o público masculino e uma significativa redução para o feminino na capital carioca, que chegou a 24,4%.

Análise do preço do seguro dos mais vendidos

O preço médio do seguro de todos os 10 veículos da lista entre as capitais cotadas em julho foi de R$ 2.501 para os homens, cerca de 15,6% maior do que o registrado em julho. Para as mulheres, considerando este quesito, o valor médio foi de R$ 1.919 e representou uma elevação de 1,4% em comparação ao mês anterior.

O valor médio do seguro mais barato para o público masculino, em agosto, ficou com o Ford KA. No levantamento realizado, os homens pagam R$ 1.797. Enquanto isso, o posto de valor médio do seguro mais alto ficou com o Compass: R$ 4.038. Para as mulheres, o menor preço médio do seguro registrado em agosto também foi o do KA: R$ 1.292. O mais caro foi, assim como para o público masculino, o Compass: R$ 3.698.

Para realizar o estudo, a corretora considerou como perfil um condutor homem e uma condutora mulher, de 35 anos, ambos casados. Foram avaliados os preços dos seguros em cinco capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), João Pessoa (PB), Curitiba (PR) e Cuiabá (MT).

Quem paga menos pelo seguro?

Dentro destes perfis mencionados, o preço do seguro para o Onix Plus é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas para homens. O valor mais alto está no Rio de Janeiro, com R$ 2.587, e o menor em Curitiba, por R$ 2.197, uma distância de R$ 390. No contraponto de diferença de valores, ainda citando o público masculino, o Compass é o que possui a maior diferença entre estados: R$ 4.251. A mais alta no Rio de Janeiro, R$ 6.715, e a menor em João Pessoa, com R$ 2.464. Para os homens, a capital paraibana é a cidade com seguro mais barato: nove dos dez carros. Nos seguros com valores mais altos, o Rio de Janeiro é a cidade que detém os maiores preços: dez dos dez veículos. João Pessoa também registrou o menor preço entre todos os modelos cotados no perfil masculino: R$ 1.479 para o KA. O preço médio do seguro para homens, em São Paulo, para os 10 carros mais vendidos é de R$ 2.391. Já no Rio de Janeiro, o valor é de R$ 3.225.

Agora, falando no perfil feminino, o Argo é o que apresenta a menor diferença entre as capitais cotadas, com uma diferença de R$ 386, do valor mais alto, que está no Rio de Janeiro, com R$ 1.666, para o mais baixo, que está em João Pessoa, com R$ 1.280. Em outra comparação, o Compass ficou com a maior distância de valores: R$ 3.560. O maior no Rio de Janeiro, com R$ 6.004, e a menor em João Pessoa, com R$ 2.444. No âmbito do público feminino, João Pessoa fica com o posto de cidade com o seguro mais barato: cinco dos dez carros. Já os valores maiores estão concentrados no Rio de Janeiro: todos os dez veículos cujo seguro tem maior preço ficam na capital carioca. O menor valor entre todos os modelos e capitais cotados no perfil feminino ficou com Curitiba: R$ 1.101. O preço médio do seguro em São Paulo, para as mulheres, ficou em R$ 1.872 e no Rio de Janeiro, R$ 2.527.

Tabela com os valores do seguro

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), João Pessoa (PB), Curitiba (PR) e Cuiabá (MT).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Sulamerica e Zurich.

Perfil: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

Plano: Cobertura de terceiros de R$ 100 mil.

* As cotações utilizadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.

N.F.

Revista Apólice