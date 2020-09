A União dos Corretores de Seguros (UCS) lançará neste mês uma campanha inédita, que mobilizará todos os seus associados. Em parceria com a startup Cliente Agente, foi desenvolvida uma peça que destaca a frase “Com corretor é mais seguro” e será personalizada com a logo de cada empresa de corretor de seguros habilitado que desejar participar.

No dia 15 de setembro, pontualmente às 10h, os corretores e colaboradores de suas equipes postarão a peça selecionada nas mídias sociais para enfatizar o valor da profissão. As postagens serão feitas no Instagram, Facebook e status do Whatsapp.

Segundo Ezaqueu Bueno, presidente da entidade, o objetivo é aumentar a relevância do corretor perante a sociedade e, ao mesmo tempo, fortalecer a imagem da UCS. “A peça traz a marca da associação e vai impactar, pois haverá uma avalanche nas redes sociais, de vários corretores ao mesmo tempo, mostrando nossa força e união”.

Para a personalização da peça, os associados da UCS terão adesão gratuita na plataforma (quem ainda não possui) um dia antes da data definida para a postagem coletiva. “Vamos incentivar e orientar os corretores no engajamento das suas equipes para que todos curtam, comentem e compartilhem. Os profissionais que puderem impulsionar (por meio de anúncios pagos nas redes sociais) este compartilhamento com ao menos R$ 20 ajudarão na entrega, aumento da visibilidade e alcance. Daremos todas as orientações”, afirma Kleber de Paula, fundador da Cliente Agente.

O texto da descrição do post, acompanhando a peça, também irá destacar dados sobre a atuação dos corretores e quanto a categoria movimenta e emprega no Brasil.

A UCS realiza uma live com os associados hoje, 10 de setembro, às 19 horas, para dar mais informações sobre a ação.

N.F.

Revista Apólice