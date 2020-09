Com o objetivo de oferecer produtos mais completos para os segurados, a Tokio Marine ampliou as coberturas e os serviços oferecidos nas apólices do Seguro Empresarial. Destinado a empresas de todos os tamanhos e segmentos, o produto possui coberturas flexíveis para atender às necessidades de cada tipo de negócio.

“Estamos em busca de soluções para proteger o patrimônio dos nossos clientes. A ampliação das coberturas chega com o intuito de atender às demandas e necessidades atuais de mercado e também aos pedidos dos nossos corretores e assessorias, bem como para apoiar os empresários, garantindo proteção contra prejuízos decorrentes de riscos bastante específicos e que anteriormente não eram contemplados”, afirma Sidney Cezarino, diretor de Property, Riscos de Engenharia, Riscos Diversos e Energy da companhia.

Entre as principais novidades está a cobertura para delivery, que garante reembolso por prejuízos causados às mercadorias fora do estabelecimento segurado, exclusivamente durante o percurso de entrega para o cliente final. “Com o aumento dos serviços de delivery devido ao isolamento social, direcionamos nosso olhar para as necessidades de empresas que oferecem esse tipo de serviço. Neste momento é extremamente necessário que os empresários estejam cobertos em casos de possíveis imprevistos”, diz o executivo.

Diante desse mesmo contexto, no qual a maioria das organizações estabeleceu um regime de home office para seus colaboradores, a ampliação do produto contempla ainda a cobertura de Home Office para todas as atividades e segmentos, que ampara os danos materiais diretamente causados aos bens de escritórios instalados nas residências dos colaboradores do segurado.

Além disso o Seguro Empresarial passa a oferecer outras coberturas adicionais, como Responsabilidade Profissional, que ampara falhas ou erros na prestação de serviços pelo consumidor que causem danos a terceiros; Roubo de Bens de Clientes; Roubo/Furto para Instrumentos Musicais; Extensão para Bens em Residência Habitual; e Erros e Omissões do Segurado sobre os bens de sua propriedade na contratação da apólice, desde que ocorrido de forma involuntária.

Mesmo com a retração da economia e as demais intercorrências trazidas pela Covid-19, a carteira apresentou um bom desempenho no 1º semestre, se comparado ao mesmo período de 2019. Com as melhorias adicionadas ao produto, a seguradora disponibiliza mais de 45 coberturas para contratação, além dos serviços emergenciais de Assistência 24 Horas, tais como chaveiro, encanador, eletricista e outros.

Em razão da pandemia, a companhia desenvolveu ainda uma série de iniciativas de flexibilização de processos para facilitar o dia a dia dos seus parceiros de negócios. Especificamente para o Empresarial, a seguradora alterou as regras de dispensa de inspeção, aumentou a validade dos relatórios utilizados nas renovações e adotou o sistema de inspeção remota ou tele entrevista com os segurados. O processo pode ser feito por meio de uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, FaceTime ou Skype entre o cliente e o inspetor, permitindo que os corretores atendam de forma segura e respeitando o isolamento social.

Ainda como iniciativas em relação à pandemia, o pagamento do seguro pode ser parcelado em até 6 vezes sem juros e com a primeira parcela para 90 dias (para os produtos Empresariais comercializados diretamente no Portal do Corretor).

N.F.

Revista Apólice