A emissão de títulos vinculados a seguros (Insurance-Linked Securities – ILS) desacelerou quando a pandemia de Covid-19 agitou os mercados no início deste ano, mas o interesse nos mecanismos de resseguro não tradicionais aumentou, já que os investidores continuam sendo atraídos por formas de investimento que lhes permitem diversificar suas carteiras.

Embora os produtos de ILS estabelecidos ofereçam aos investidores oportunidades de investimento que não estão intimamente relacionadas aos mercados financeiros convencionais, algumas estruturas de ILS mais recentes ainda não foram removidas, dizem os especialistas.

Além disso, dizem eles, a volatilidade nos mercados de ações e de renda fixa em alguns casos desviou os investidores dos produtos de ILS, que incluem títulos de catástrofe e outros produtos securitizados.

O mercado de ILS, de um novo ponto de vista de emissão, “fechou por algumas semanas em março e abril”, de acordo com Paul Schultz, CEO da Aon Securities com sede em Chicago, uma unidade da Aon PLC. O mercado, no entanto, viu “bons níveis no segundo trimestre, apesar da interrupção da Covid-19”.

“Os níveis de avaliação e negociação caíram um pouco, mas mantiveram um valor maior do que outras classes de ativos”, disse Schultz.

O mercado de títulos catastróficos deu uma “pequena pausa” quando a Covid-19 se espalhou globalmente, causando uma ampla perturbação econômica em março e abril, mas desde então está “indo como um gangbuster”, disse Jeff Mohrenweiser, diretor sênior da Fitch Ratings Inc. em Chicago.

A nova emissão de US $ 6,6 bilhões em títulos de catástrofe no primeiro semestre excedeu os US$ 4,7 bilhões emitidos em todo o ano de 2019, disse Mohrenweiser. Para todo o setor de ILS, o estoque total é de US $ 29,7 bilhões.

Os produtos de ILS, que começaram a surgir há cerca de 25 anos, são usados ​​pelas seguradoras e resseguradoras como um meio de acessar os mercados de capital para resseguro e capacidade de resseguro retrocessional fora dos mercados de resseguro tradicionais.

Uma área de crescimento recente na emissão de títulos de catástrofe tem sido entre as seguradoras de hipotecas, disse Mohrenweiser, que embora os títulos vinculados a seguros estejam mais correlacionados com os mercados financeiros do que outros produtos de ILS.

“Isso rompe com o mandato da ILS de ser um diversificador de outros ativos de renda fixa porque, conforme a economia dos EUA vacila, o risco para o seguro hipotecário aumenta. É muito mais relacionado à economia ”, disse.

Fonte: Business Insurance

K.L.

Revista Apólice