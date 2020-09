A Swiss Re Corporate Solutions tem como um de seus principais focos os seguros rurais. Prova disso é que em 2019 a seguradora emitiu quase R$ 140 milhões em prêmios, o que representa aproximadamente 20% da operação da companhia no Brasil.

“A estratégia da empresa está centrada na diversificação de produtos, atendendo as necessidades de nossos clientes com soluções alinhadas à realidade de cada produtor, com cobertura de riscos nas linhas que operamos: Agrícolas, Danos Rurais e Máquinas Agrícolas, Seguros para Animais, Seguros Florestas e Paramétricos”, afirma Angelo Colombo, CEO para o Brasil e América Latina.

A seguradora está investindo cada vez mais para ofertar soluções aos produtores de todos os portes. “Dentre nossos clientes e parceiros estratégicos podemos citar uma forte presença de cooperativas do setor, que possuem uma grande representatividade em nossa carteira, uma base sólida de profissionais especializados e corretores da força de vendas de nossa aliada, a Bradesco Seguros. Por meio de nossa joint-venture, podemos contar com sua experiência no segmento Agro e sua presença nacional para atender milhares de produtores e corretores”, diz Colombo.

A companhia, que conta com a experiência de Glaucio Toyama, diretor de seguros agro, destaca sua proximidade com as cooperativas do setor de agronegócios como um diferencial no segmento. “O fato de ter uma proximidade com as cooperativas do setor é uma vantagem. Por meio delas, a seguradora fica mais próxima do cliente final, entendendo as necessidades do dia-a-dia do campo no Brasil. Com nosso conhecimento e tradição na área de seguros, podemos buscar soluções para entregar todo o suporte necessário, contando com os nossos profissionais dentro e fora do país. Vale lembrar também que o modelo de cooperativas tende a crescer, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do país”, comenta Toyama.

“Para tornar nossas ofertas mais próximas do nosso público, produtores e corretores, estamos investindo na digitalização de nossos processos, com menos burocracia, para que o corretor possa investir tempo e energia em novos negócios. Também investimos em novas maneiras para levar e ampliar o conhecimento técnico sobre nossas soluções, com conteúdos adaptados à linguagem do dia-a-dia”, ressalta o executivo.

