Fomentar a cultura digital, a colaboração e o intraempreendedorismo é um dos pilares da estratégia de inovação da SulAmérica. É nesse contexto que a seguradora preparou a próxima edição da Digital Week, um evento sobre transformação digital e tendências voltado para colaboradores de todo o país. Em formato 100% digital, para preservar a segurança e o bem-estar das pessoas, esta segunda edição ocorrerá nos dias 8, 9 e 10 de setembro.

O evento trará conteúdos em formatos diversos, como palestras, debates, videocasts e digitalks, e contará com a participação de especialistas como Flávio Picchi (Lean Institute), César Gon (Ci&T), Murillo Gun (Gravidade Zero), Flavio Tavares (Welcome Tomorrow) entre outros influenciadores do mercado.

“Estamos construindo uma cultura organizacional favorável ao aprendizado contínuo, à experimentação e à inovação colaborativa. Nos últimos meses, criamos comunidades de Advanced Analytics, Metodologia Ágil, Lean e outros focos, desenvolvemos podcasts como o Papo de Garagem, o SulaCast e o LeanCast, aceleramos ideias de colaboradores por meio do concurso Conexão Criativa, promovemos diversos eventos de open innovation e agora realizaremos mais esta iniciativa de sucesso que é a Digital Week”, explica Marco Antunes, vice-presidente de Operações, Digital e Inovações da companhia.

Os números da edição do ano passado mostram o engajamento dos colaboradores: ao todo, foram cerca de 4.500 participantes presenciais, nas sedes da empresa em São Paulo e no Rio de Janeiro, e 1.700 visualizações das lives em todo o país, além de 2.700 cadastros no aplicativo do evento, que contou com mais de 1.700 publicações, gerando engajamento, troca de conteúdos e criando uma rede de aprendizagem entre os colaboradores.

“A inovação contínua requer um ambiente no qual as pessoas possam ser criativas, empoderadas e colaborativas. Entendemos que essa cultura pode ser fomentada também neste momento, em que estamos trabalhando remotamente, aproveitando as ferramentas digitais para aproximar e reforçar as relações humanas”, afirma Patricia Coimbra, vice-presidente de Capital Humano, Administrativo e Sustentabilidade da seguradora.

A empresa encerrará a semana da inovação com o GCN Day, um evento digital também para colaboradores em 11 de setembro com foco em Gestão de Continuidade de Negócios. Trata-se de um dia de imersão sobre como lidar com situações de crise, em que aprender e se divertir fazem parte da programação. Na live de abertura, os executivos abordam a importância de se ter uma estratégia de continuidade de negócios e as medidas tomadas pela empresa para manter a excelência no atendimento ao cliente neste período de pandemia.

