A SulAmérica promoveu nos dias 8, 9 e 10 de setembro a segunda edição da Digital Week, evento que tem por objetivo fomentar a inovação, o intraempreendedorismo e a cultura digital entre os colaboradores da companhia. Com mais de 15 atividades em formatos diversos, como palestras, digitalks, videocasts e debates, o evento online teve mais de 5 mil participações e ultrapassou 1.800 publicações na rede social feita exclusivamente para a ocasião.

A programação contou com a participação de especialistas, como Flávio Picchi (Lean Institute), Mauro Marcadante (Teya), Tiago Mattos (Aerolitto), Murilo Gun (Gravidade Zero) e Flavio Tavares (Welcome Tomorrow) entre outros influenciadores do mercado, além dos próprios executivos da seguradora. Os temas abordados variaram entre o panorama de transformação digital e inovação da própria empresa, as principais mudanças e tendências de mercado e a importância das pessoas como principais atuantes nas transformações. Posteriormente, o conteúdo será incluído na plataforma de aprendizagem da seguradora, a UniverSAS. Dessa forma, quem não teve oportunidade de acompanhar ao vivo terá acesso ao material gravado.

Legenda: Marco Antunes (vice-presidente de Operações, Digital e Inovações da SulAmérica), Flavio Picchi (Lean Institute), César Gon e Leonardo Chaves (Ci&T) no digitalk Ajudando Gigantes na Transformação.

A SulAmérica vem investindo na construção de uma cultura organizacional favorável ao aprendizado contínuo, à experimentação e à inovação colaborativa. Nos últimos meses, promoveu iniciativas como a criação de comunidades de Advanced Analytics e Metodologia Ágil, a aceleração de ideias de colaboradores por meio do concurso Conexão Criativa e a realização de eventos de open innovation. Por meio de ações como a Digital Week, a cultura digital tem sido expandida pela companhia de forma acelerada, sempre com foco na cocriação da melhor experiência para clientes, parceiros, colaboradores e demais públicos com os quais a empresa se relaciona.

