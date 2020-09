A SulAmérica anunciou uma surpresa para corretores de seguros durante as lives da primeira rodada do Programa de Reconhecimento ao Corretor, o PRA, campanha de incentivo às vendas que reconhece os parceiros com melhor desempenho por todo o Brasil.

Como já havia sido anunciado, a viagem internacional do PRA Super Campeoões 2020, que será realizada em 2021, será para Doha, no Catar, palco da próxima Copa do Mundo de futebol. Já o destino nacional foi transformado, de forma inédita, em uma segunda experiência fora do país, mas mantendo o cenário paradisíaco: Punta Cana, na República Dominicana.

“Este é mais um reconhecimento da seguradora aos nossos milhares de corretores parceiros, que em um ano atípico como esse souberam se reinventar para não deixar de entregar resultados sem perder qualidade no atendimento ao cliente”, explica André Lauzana, vice-presidente Comercial e Marketing da companhia.

A ação tem como objetivo oferecer infraestrutura, suporte à estratégia, atendimento, sustentação e incentivos para os corretores atuarem. No pilar de incentivos, engloba um conjunto de ações para premiar e reconhecer os parceiros, com o intuito de estimular o crescimento com rentabilidade, independentemente do tamanho da corretora. Todos os profissionais de seguros com produção junto à companhia participam da campanha com pontos acumulados de janeiro a dezembro de 2020.

Neste ano, para incentivar a diversificação de portfólio, que está em linha com o novo conceito de Saúde Integral da companhia, a empresa manterá uma pontuação adicional para os corretores que comercializarem produtos de mais de uma linha de negócio. As regras do programa continuam iguais, mas com uma única diferença no período de apuração: computando pontos desde janeiro.

O vídeo de Punta Cana está disponível no link.

