A SulAmérica concluiu a aquisição da operadora de planos de saúde Paraná Clínicas, dando sequência ao acordo firmado com a Rede D’Or São Luiz no último dia 5 de junho. A operação foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O valor final da transação, que considera um investimento adicional em um novo centro médico em São José dos Pinhais (PR), foi de R$ 396 milhões.

O presidente da seguradora, Gabriel Portella, reforça que a transação “é altamente estratégica e representa um importante movimento para aumentar a presença da companhia no Sul do Brasil, ampliando o portfólio de produtos e market share na região”. Com a aquisição, a empresa amplia sua participação no mercado paranaense para 5%.

Além disso, a compra fortalece a estratégia de ampliação de acesso a planos de saúde privados e o modelo de gestão de saúde da organização. “Neste primeiro momento vamos conhecer o modelo de negócios da Paraná Clínicas, valorizando sua história, valores e profissionais. Temos uma diretriz clara de oferecer produtos inovadores, com faixa de preço variada e que proporcionem mais acesso aos nossos serviços”, afirma Portella.

Fundada em 1970, a Paraná é a quinta maior operadora do Estado, com mais de 90 mil beneficiários em carteiras empresariais. Fazem parte do modelo de negócio da empresa sete centros clínicos e um hospital-dia. O Hospital Santa Cruz, que também fazia parte da companhia paranaense, continua pertencendo à Rede D´Or São Luiz.

De acordo com o diretor da operadora, Carlos Mortean, não haverá mudanças na operação neste momento. “Nos próximos meses vamos trocar muita experiência e planejar uma aproximação cuidadosa, sem qualquer alteração de rotina para clientes, colaboradores ou fornecedores”, diz. “A SulAmérica vem para agregar valor para a Paraná Clínicas e para o mercado de saúde do Paraná. Esta é uma transação importante e que consolida nosso modelo de trabalho”.

N.F.

Revista Apólice