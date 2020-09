A Swiss Re Corporate Solutions, braço de seguros comerciais da gigante de resseguros Swiss Re, está apoiando uma nova subsidiária da Verily focada no stop-loss do empregador, chamada Coefficient Insurance Company.

A Verily é a subsidiária de ciências biológicas e saúde da Alphabet, holding controladora do Google. A nova subsidiária de seguros da empresa, Coefficient, foi lançada para ajudar os empregadores a obter maior valor por meio de sua solução de “risco de precisão”.

A nova seguradora combinará soluções de tecnologia de saúde inovadoras com novos métodos de seguro e pagamento, aproveitando os pontos fortes da Verily integrando hardware, software e ciência de dados. A Coefficient também fará uso do conhecimento de risco, capacidades de distribuição e posição da Swiss Re CorSo no mercado de stop-loss do empregador.

De acordo com um anúncio sobre o lançamento, sua solução de risco de precisão permite que os empregadores autofinanciados controlem a volatilidade dos custos por meio de um modelo baseado em dados que é único no mercado de stop-loss tradicional do empregador.

A solução foi projetada para fornecer aos empregadores autofinanciados um plano de benefícios mais previsível e usa um mecanismo de subscrição baseado em análise para destacar áreas de volatilidade de custos e cobrir essas exposições com provisões de apólices de seguros.

Também foi revelado que a Swiss Re CorSo concordou em fazer um investimento minoritário na Coefficient, sujeito à adequação a condições de fechamento, que incluem aprovações regulatórias.

Como resultado desse investimento, Ivan Gonzalez, CEO (CEO) da América do Norte da Swiss Re CorSo, deve ingressar no Conselho de Administração da nova seguradora.

Para a Swiss Re, essa parceria e investimento a colocam no centro de uma iniciativa de trabalho com uma das maiores empresas de tecnologia do mundo para fornecer aos empregadores uma cobertura melhorada para evitar perdas.

O seguro contra perdas do empregador protege os empregadores autofinanciados de reclamações inesperadas e grandes de benefícios de saúde para funcionários, reembolsando os empregadores por reclamações acima de um limite definido.

Andy Conrad, CEO da Verily, disse: “Os empregadores enfrentam custos de saúde crescentes e cada vez mais imprevisíveis a cada ano.

“Coefficient visa reduzir pontos cegos e fornecer maiores mecanismos de controle de custos para empregadores autofinanciados, e esperamos que a parceria com a Swiss Re Corporate Solutions nos ajude a desenvolver e distribuir melhor nossa solução de risco de precisão para o mercado de stop-loss de empregador. Com o tempo, esperamos integrar a Coefficient com as soluções de saúde para empregadores da Verily, incluindo dispositivos móveis de saúde e programas inovadores de gestão de cuidados, a fim de alinhar os modelos de pagamento com melhores resultados de saúde. ”

Andreas Berger, CEO da Swiss Re CorSo, acrescentou: “A Swiss Re Corporate Solutions há muito se orgulha de ser uma seguradora baseada em conhecimento e orientada por dados. Hoje, estamos construindo sobre essa base sólida, fazendo parceria com a Alphabet’s Verily para usar tecnologia avançada e análise de dados para inovar o gerenciamento de risco no espaço de stop-loss do empregador.

“Estamos ansiosos para trabalhar com a Coefficient no cumprimento de nossa missão de abordar as ineficiências da indústria, fornecer uma excelente experiência ao cliente e avançar no seguro corporativo juntos.”

Fonte: Reinsurance News

K.L.

Revista Apólice