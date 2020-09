O Sport Club do Recife acaba de fechar uma parceria com a MAG Seguros. Os torcedores poderão, a partir desta semana, contratar o seguro Sport Vida com condições especiais. Além de contar com as coberturas seguro de vida, os torcedores ainda ajudarão o time do coração, uma vez que parte do valor pago mensalmente será destinado ao clube.

O seguro oferece cobertura para morte, invalidez, doenças graves, além de assistências para ajudar o torcedor no dia a dia, como chaveiro, eletricista e guincho. Para dar suporte ao atendimento e manutenção do produto, o produto conta com todo o know-how da Valianza, um time de estruturação de seguros para pessoas físicas e jurídicas que está no mercado desde 2014, especializada no mercado de futebol.

A corretora possui uma série de soluções em proteção patrimonial e gestão de riscos orientadas para clubes de futebol. Com um time de atuação qualificado, seus profissionais possuem certificações do mercado segurador.

N.F.

Revista Apólice