Na Semana Nacional do Trânsito deste ano, que teve início na última sexta-feira (18), o tema é ‘Perceba o risco. Proteja a vida’. Com a proposta de estimular um trânsito mais seguro para motoristas e pedestres, a Bradesco Auto/RE desenvolveu uma ação digital lúdica e divertida, vigente até o dia 25, que busca instigar motoristas a conhecerem sua personalidade à frente do volante.

O projeto denominado ‘Monstrinhos’ nasceu a partir dos resultados de uma pesquisa divulgada pela London School of Economics and Political Sciense, que afirma existirem sete personalidades distintas, frequentemente adotadas por motoristas ao redor do mundo, como por exemplo o professor, o algoz ou o escapista. Para ilustrar esses perfis de forma dinâmica, trazendo referências ao nosso cotidiano, a equipe de marketing da seguradora criou um jogo que está disponível no Instagram da companhia (@bradescoseguros).

“A ideia é que o motorista perceba a sua conduta no trânsito a partir de perguntas que serão publicadas na rede social. Ao finalizar o teste, o participante terá o resultado”, afirma Eduardo Menezes, superintendente de Produtos Automóvel da empresa.

Ainda como parte das ações em razão da data, a seguradora divulgará também no Linkedin as ‘Dicas Amigas’, que são curiosidades sobre as multas desconhecidas e infrações que muitas vezes os motoristas nem sabem que podem cometer. A proposta das postagens é informar aos seguidores e estimular uma conduta melhor no trânsito.

“Certos hábitos podem colocar a vida de motoristas e pedestres em risco. A campanha da companhia para 2020 tem como objetivo principal conscientizar a população sobre esses comportamentos”, ressalta o executivo.

