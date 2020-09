A Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, lançou nesta ontem, 14 de setembro, uma nova campanha publicitária para reforçar a importância e o conhecimento sobre o seguro social de acidentes de trânsito. Com o tema “DPVAT é para todos, é de todos e é do Brasil”, o projeto de comunicação mostrará como a população pode ter acesso ao benefício, que protege mais de 211 milhões de brasileiros em casos de acidentes de trânsito, tirando dúvidas sobre as coberturas, valores, documentações, prazos para dar entrada e canais de atendimento disponíveis gratuitamente.

Desenvolvida em parceria com a Agência 3, a campanha publicitária será exibida em diferentes veículos de comunicação e mídias digitais como TVs, rádios, outdoors, busdoors, sites e redes sociais. O objetivo é usar os meios de comunicação para que a população saiba que tem direito a esse benefício. “Estamos investindo na ampliação dos canais de atendimento e em soluções tecnológicas para que os processos de indenização sejam mais simples e ágeis, facilitando, assim, a jornada do nosso cliente. Com a campanha, esperamos que mais pessoas conheçam e saibam como ter acesso ao seguro”, explica Juliana Rocha, gerente de Marketing da seguradora.

A campanha contará com o quadro “Seguro DPVAT responde” e apresentadores populares da TV esclarecerão, em seus programas, as dúvidas da sociedade, de forma completa e detalhada, sobre como funciona o benefício. Já nas plataformas digitais, cinco filmes abordarão temas como Documentação necessária, Prazos para dar entrada, Valores das indenizações, Canais de Atendimento e os Tipos de Cobertura, mostrando que cada letra da sigla DPVAT é uma fonte de informação sobre o seguro. As filmagens foram feitas seguindo todos os protocolos de segurança em função da pandemia. Todos os conteúdos e filmes da campanha, que vai até dezembro, podem ser encontrados no site.

N.F.

