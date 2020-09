A Sancor Seguros acaba de lançar o Canal Assessorias. A iniciativa tem a finalidade de organizar e ampliar a operação de comercialização de produtos da companhia em diferentes áreas do Brasil, consolidando espaços onde a seguradora já atua, como o Sul do País, e expandindo a atuação em outros mercados, como as regiões Centro Oeste, Norte, Nordeste e nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A empreitada está a cargo do gerente nacional de Seguro Pessoas e Assessorias, Rafael Leonel.

O Canal Assessorias veio para atender a demanda de crescimento do nicho, que começou a ganhar corpo em 2017 e segue em ascensão. “Acreditamos muito no potencial deste canal de distribuição, pois nos possibilita ter maior capilaridade de atendimento sem perder a qualidade no trabalho junto aos corretores que desejarem atuar conosco”, diz Leonel.

Para se ter uma ideia este ano houve crescimento 25% nas vendas efetivadas por parceiros até agosto, quando comparadas ao mesmo período do ano passado. Dentro deste número, destaque para a área Patrimonial que registrou alta de 57%, seguida de Vida 28% e Auto 18%.

“Mesmo diante de um cenário de crise, seguimos crescendo. Por isso a importância de expandir e organizar esse trabalho das assessorias, estruturando e oferecendo melhores condições de trabalho, por meio de ferramentas tecnológicas e autonomia, com mais independência para negociações. Também é uma forma de acompanharmos mais de perto os resultados”, afirma Leonel.

O portfólio de produtos a ser comercializado em cada região vai depender de cada parceria. Porém, o foco do trabalho da seguradora com assessorias são as áreas Pessoas, Patrimonial e Auto. “Com a atuação destes parceiros temos braços operacionais e uma ampliação geográfica. O canal é importante para o mercado, pois será responsável por organizar os esforços em conjunto com nossas filiais por meio da gestão integrada da matriz, o que trará proximidade e unidade aos serviços prestados”, ressaltou o executivo.

N.F.

Revista Apólice