A Sabemi reuniu nesta quinta-feira, 10 de setembro, colaboradores e familiares para celebrar seus 47 anos de uma forma diferente. Um evento em formato drive-in, com shows, homenagem para laureados e mensagens das lideranças reuniu dezenas de profissionais em Porto Alegre (RS). A celebração contou com show da dupla Claus e Vanessa, apresentação do DJ Leo Araújo e homenagens aos colaboradores que comemoram 10, 15, 20 ou 25 anos de casa. O evento, que ocorreu no estacionamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, foi transmitido ao vivo para colaboradores de outros estados.

“O aniversário da companhia é uma oportunidade para prestarmos a nossa homenagem aos profissionais que exercem, diariamente, um papel imprescindível para a continuidade dos nossos negócios, para o fortalecimento da nossa marca e para a perpetuidade do nosso legado: o desenvolvimento e a oferta de soluções para a população”, afirma o diretor-presidente da empresa, Tulio Severo.

Nesta edição, a comemoração ainda contou com convidados especiais: os familiares dos colaboradores. De acordo com a gerente de Recursos Humanos, Paula Bizzi, o convite estendido às famílias é uma demonstração de carinho e agradecimento por este período em que a organização esteve dentro da casa dos seus profissionais, alterando a rotina e a dinâmica familiar em decorrência do trabalho remoto. “Nós temos a convicção de que filhos, maridos e esposas tiveram um papel fundamental para a continuidade das nossas operações nos últimos cinco meses, e somos gratos a todos eles por isso, diz a executiva.

O formato do evento, desenvolvido pelas áreas de Recursos Humanos e de Marketing, teve por objetivo promover um momento de descompressão e de divertimento, com foco no cuidado e no bem-estar das pessoas. “O momento atual tem exigido dos negócios um olhar cada vez mais voltado para inovação. Nada mais é como antes. Porém, as expectativas dos públicos estão cada vez mais altas. Então é necessário nos reinventarmos para seguirmos oferecendo aos nossos públicos, de clientes a colaboradores, experiências únicas”, ressalta a Gerente de Marketing da Sabemi, Márcia Ferla.

Revista Apólice