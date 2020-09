A Sabemi ampliou seu portfólio com o lançamento de um novo produto voltado para os servidores públicos. O pacote “Bem Prático: Governos e Prefeituras” oferece um conjunto de serviços para proteção, cuidado e segurança dos profissionais que trabalham para órgãos públicos das esferas municipais e estaduais, com desconto direto na folha de pagamento.

Entre os benefícios do seguro de acidentes pessoais estão a proteção por morte acidental, com garantia de indenização para beneficiários em caso de falecimento do segurado, com importância segurada que varia de R$ 10 mil a R$ 40 mil. O pacote conta ainda com Assistência Residencial 24 horas para emergências do lar, como pequenos reparos e instalações diversas, além de apoio financeiro para serviços de creche para crianças de até 14 anos e guarda temporária de animais domésticos, caso o segurado ou cônjuge seja hospitalizado.

Há também parceria com a rede credenciada ePharma, oferecendo descontos em farmácias que variam de 15% a 60% na compra de medicamentos e outros produtos.

