A Icatu Seguros deu a largada para a última etapa da Rota das Vendas. A campanha de incentivo aos corretores, que visa atingir metas de vendas, também tem como objetivo superar seus próprios resultados e conquistar prêmios. É uma oportunidade para o corretor acelerar e alavancar suas vendas. Nesta campanha, quanto mais se produz, mais se acumula pontos para resgatar prêmios de um catálogo com mais de 15 mil itens. O prêmio poderá ser escolhido na plataforma virtual da seguradora e o acesso é integrado com a Casa do Corretor.

Entre setembro e dezembro, os corretores terão a chance de acumular 3.000 pontos a mais na disputa, além dos que eles já conquistam com as vendas rotineiras, que poderão ser usados para resgatar prêmios como TV’s, eletroportáteis, eletrônicos, itens de beleza e muito mais. Esta é também uma oportunidade dos parceiros terem sua produção contabilizada para conquistar o Prêmio Antonio Carlos Almeida Braga, que premiará com viagens à África do Sul a serem definidas com o fim da pandemia na volta da normalidade e segurança.

Segundo o vice-presidente corporativo da companhia, Alexandre Vilardi, há uma novidade para esta última edição de 2020. “Serão classificados por regional os corretores com o melhor desempenho nos meses de setembro, outubro e novembro, sendo um em cada mês. Em dezembro, dentre os classificados, o parceiro que tiver alcançado em cada regional o maior volume de vendas e tenha produzido pelo menos R﹩ 10.000,00 no período da campanha, ganhará mais três mil pontos”.

Vilardi ainda reitera que esta é uma forma de incentivar os corretores e, principalmente, parabenizá-los pela parceria e empenho neste ano atípico. “O vencedor vai ter a chance de escolher muito mais prêmios, e assim ser recompensado pelo seu desempenho”.