Em linha com o objetivo de desenvolver cada vez mais projetos nos trilhos da inovação e da transformação digital, a seguradora Prudential do Brasil acabou de lançar um novo serviço, inicialmente para o seu canal de Parcerias Comerciais. Chamado de ‘Cotação Inteligente’, o novo sistema tem o objetivo de servir como um apoio ao trabalho dos corretores e consultores de seguro que atuam nas empresas parceiras da seguradora, agilizando e otimizando a elaboração de novas propostas de seguro de vida para os clientes.

Ao utilizar como base a inteligência artificial e o conceito de machine learning, que se traduz de forma simples como um aprendizado de máquina feito a partir de perfis de comportamento, sugerindo novas soluções e experiências para as pessoas, a plataforma permite que os corretores e consultores de seguros incluam de forma simples dados sobre o perfil e necessidades de proteção financeira de cada consumidor. A partir disso, automaticamente a ferramenta interpreta as características informadas e gera uma recomendação sobre os produtos de seguro de vida, com as coberturas e opcionais mais indicados e alinhados com o perfil de cada segurado, oferecendo agilidade, eficiência e assertividade. Os profissionais poderão ainda aproveitar o material oferecido pelo sistema para fazer eventuais adaptações necessárias a partir de seu entendimento pessoal do cliente e do que ele precisa em termos de proteção financeira. O resultado é uma apólice mais personalizada e exclusiva, aumentando a satisfação do consumidor.

“O Cotação Inteligente é um projeto que nos traz orgulho e representa um novo passo da companhia em sua visão de inovação e da transformação digital. Por meio desta nova solução, estamos levando a experiência, conhecimento e especialidade da empresa em proteger vidas para as mãos dos nossos parceiros, os capacitando para realizar as vendas dos seguros de vida”, destaca a vice-presidente de Parcerias Comerciais da seguradora, Patricia Freitas.

O sistema ainda tem a característica de ser evolutivo, ou seja, com o passar do tempo e a inclusão dos diversos perfis de clientes, ele vai aprendendo com as customizações feitas pelos corretores, refinando suas recomendações e otimizando o seu desempenho, aumentando a efetividade dos parceiros.

“Esta solução traz um ganho de produtividade e velocidade de conversão, com propostas mais adequadas aos clientes. Sem contar a facilidade para o trabalho dos parceiros, já que ela possui o funcionamento didático e se retroalimenta das experiências anteriores para sugestões futuras ainda melhores”, finaliza André Veloso, diretor de Soluções Digitais da companhia.

Sobre o canal de Parcerias Comerciais

O canal foi lançado em 2013 e, desde então, vem construindo uma trajetória exponencial na companhia. Atualmente, a seguradora conta com importantes parceiros, como Itaú Corretora de Seguros, XP Corretora de Seguros, BTG Pactual, Genial Seguros, Guide Life, Segasp Univalores e as recém chegadas Warren e RB Investimentos.

N.F.

Revista Apólice