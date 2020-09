O oitavo mês do ano fechou com 22,40% de crescimento na produção nacional da Rede Lojacorr. O índice é comparado ao mesmo período do ano passado e representa um montante de R$ 64 milhões produzidos, sendo que nos dois últimos meses a empresa produziu R$ 130 milhões.

Do total produzido em agosto, a Rede fechou o mês em Seguros com R$ 58.286.928,29 (+18,01%); Consórcios R$ 3.392.275,00 (+36,96%) e Demais Segmentos R$ 2.336.500,76 (+439,09%). No mesmo período, 43 unidades da empresa cresceram, com destaque para Vitória da Conquista, Vale do Aço, Belo Horizonte, Maranhão, Itajaí, Mato Grosso, Pernambuco, Belém, Maringá e São Paulo. Da mesma forma que 80% das principais companhias parceiras também tiveram desempenho maior, com destaque para Mitsui, Bradesco, Tokio Marine, SulAmérica, Sompo, Liberty, Unimed, Chubb, Sancor e Amil; e 86% das corretoras da Rede tiveram alta, com destaque para: M & K, Viconseg, SACS, Rosa Tavares, Participativa, Sempre Bem, Nossa Broker, A3MG, Dias & Costa e AL.

De acordo com o diretor Comercial da Lojacorr, Geniomar Pereira, todos os principais ramos comercializados tiveram aumento, com destaque para: Saúde 96%, Vida 64%, RD Equipamentos 56%, Transporte 36%, Residencial 32%, Condomínio 31% e Prestamista 28%. “Registramos quase 40 mil documentos, sendo protocolados cerca de 7,6 mil a mais comparado a agosto de 2019. Além disso, 25 novas corretoras de seguros entraram para a Rede em agosto desse ano e houveram novas entradas nas quatro Regionais do País, o que mostra um esforço coletivo para o crescimento da empresa”, explica o gestor.

Os números positivos foram conquistados também nas vendas dos planos de consórcios da Rede Lojacorr Consórcios, administrada pela BR Consórcios, que fechou agosto com crescimento de 36,96% em relação ao mesmo período do ano passado e apresenta uma evolução positiva de 23,06% no acumulado do ano.

