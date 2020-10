Prêmio cobrado, prêmio comercial, prêmio líquido, prêmio mínimo… você sabe a diferença entre eles? O mercado de seguros é repleto de termos, palavras e expressões, algumas de difícil compreensão. Pensando em tornar mais fácil este entendimento para clientes, parceiros e colaboradores, o time de arquitetura da Pottencial Seguradora sugeriu a criação do Glossário Pottencial, contendo os significados das palavras mais utilizadas no setor. Qualquer pessoa pode acessá-lo rapidamente, bastando entrar no site da companhia.

Por se tratar de uma plataforma colaborativa, todos podem contribuir para sua atualização a partir da sugestão de novos termos, palavras e seus significados. Para isso, é preciso encaminhar a proposta por email para [email protected] Se aprovada, a sugestão será incluída no glossário.

Para a empresa, dar voz aos colaboradores é a forma mais eficaz de buscar melhorias contínuas nos processos e construir um relacionamento sólido com os públicos interno e externo. “A ideia do Glossário surgiu internamente e decidimos colocarmos em prática. Consideramos importante ouvir nosso time e estimular a participação de todos para tornar mais simples e transparentes as nossas operações”, disse o diretor de operações técnicas da seguradora, Ricardo Nassif.

