Após mais um ano de sucesso com a campanha nacional Carga Premiada, a Porto Seguro relança seu programa pelo quinto ano consecutivo, mas dessa vez, com novas dinâmicas para pontuar, novos prêmios e com novo nome: Rota Premiada.

Nesta nova edição, os corretores que mais fecharem negócios do Porto Seguro Transportes poderão ser premiados duas vezes. Isso porque, além do prêmio acumulado pela somatória de pontos obtidos com a comercialização dos seguros, eles ainda concorrem a uma premiação final.

Corretores ativos de todo o País podem participar da campanha, sejam pessoas jurídicas ou físicas. Além disso, como em anos anteriores, a divisão dos seguros continua sendo feita em três grupos: Aquaviário, Terrestre e Aéreo, de acordo com o número de negócios realizados nos últimos 12 meses.

Rose Matos, gerente do Produto, acredita que ainda com a alta da pandemia da Covid-19 no país, o mercado de Transportes continua favorável. “Neste momento é essencial o investimento em segmentos indispensáveis. Em um país com proporções continentais como o Brasil, combustíveis, têxteis, construção, máquinas e equipamentos industriais e autopeças continuam sendo produzidos e distribuídos em larga escala, e com isso os transportes são necessários”. Além disso, a executiva reitera aos corretores que se atentem aos próprios clientes de suas carteiras que possam trabalhar com transporte de mercadorias, para que assim possam orçar ou renovar seguros.

Os pontos serão obtidos por produção de novos negócios e por renovações. Seguros novos podem acumular entre 100 e 300 pontos por contrato, dependendo do produto contratado, já as renovações acumulam entre 50 e 150 pontos, com um diferencial aos anos anteriores: desta vez, todos os produtos do segmento participam.

Os corretores que lançarem suas apólices dos produtos Transportes Embarcador, Transportes Mais Simples e Seguro Avulso Nacional via Porto Print WEB ainda ganham mais 20 pontos por negócio. Cada ponto equivale a R$ 0,50 centavos. A partir de 500 pontos acumulados o corretor começa a ganhar revertendo essa pontuação em dinheiro, que será pago via gift card. Além da pontuação acumulada que será convertida em créditos no cartão-presente nominal à corretora, os três primeiros colocados de cada grupo ainda ganham um prêmio extra em dinheiro, que também será creditado no cartão e pode variar de R$ 2.500 a R$ 15.000.

Como nos anos anteriores, para participar da campanha basta que o corretor esteja ativo na SUSEP e na companhia, comercializando os produtos, sem a necessidade de qualquer cadastro prévio. Mesmo quem nunca trabalhou com o segmento poderá contar com a equipe comercial e com materiais de apoio nos canais internos da seguradora, como a plataforma Porto Educ, que oferece cursos e trilhas específicos sobre o assunto, e a PromoDigital, que disponibilizará, ao longo de toda a vigência da Rota Premiada os materiais de marketing digital necessários para a primeira abordagem ao cliente.

O regulamento completo da campanha com critérios para pontuação e participação ficará disponível no Portal Corretor Online e linkado nos materiais de divulgação do programa.

N.F.

Revista Apólice