Atenta às necessidades dos milhões de brasileiros que não possuem plano de saúde, a Porto Seguro anunciou o ‘Porto Cuida’, um novo serviço de acesso inteligente à saúde. O produto inclui quatro atendimentos por telemedicina ao ano por vida inclusa na assinatura, além de descontos expressivos em consultas, exames, terapias e medicamentos.

A contratação, que pode ser feita de forma digital pelo site ou direto com um corretor de seguros, é realizada por meio do formato de assinatura e o cliente pode ter o acesso por apenas R$ 19,90 por mês, sem período de carência. Cada contrato permite a inserção de duas vidas adicionais na assinatura, sem a necessidade de grau de parentesco. O produto conta com uma rede de parceiros, tais como: Lavoisier, DaVita Serviços Médicos, Teladoc, Psicologia Viva e as redes de drogarias Drogasil e Droga Raia entre outros.

Marcelo Picanço, vice-presidente de Seguros da companhia, afirma que a iniciativa, que já está disponível para os moradores da Grande São Paulo, chega em um momento em que cuidar da saúde ganhou ainda mais importância. “A preocupação com o bem-estar e a saúde das pessoas é uma marca da empresa e o projeto chega para oferecer acesso a saúde, com conveniência e um preço atrativo”.

Com uma rede feita sob medida, o Porto Cuida disponibiliza consultas em mais de 50 especialidades, que variam de R$ 50 a R$100; psicoterapia por R$ 49, exames com descontos, além de medicamentos com até 70% de desconto nas farmácias parceiras.

“Firmamos parcerias a fim de disponibilizar o melhor para os nossos clientes. É importante ressaltar que não se trata de um seguro ou um plano de saúde, o nosso objetivo é facilitar o acesso dos brasileiros aos serviços médicos, oferecendo preço acessível e uma forma de contratação ágil”, ressalta.

N.F.

Revista Apólice