A Porto Seguro está com inscrições abertas para os programas de Estágio e de Trainee que, juntos, somam 32 vagas em diferentes áreas do Grupo. “A diversidade de negócios da companhia oferece opções de atuação muito além do ramo de seguros, possibilitando que os jovens impulsionem o seu autodesenvolvimento e contribuam com a evolução da organização”, declara Carolina Zwarg, diretora de Recursos Humanos da empresa.

Os interessados em ingressar no Programa de Estágio têm até o dia 9 de outubro para garantir sua inscrição, que pode ser feita através do site, onde também encontram detalhes sobre as oportunidades disponíveis. Com duração de até dois anos, o programa tem início previsto para dezembro e oferece 11 vagas nas áreas de produtos, investimentos, novos negócios, precificação, serviços, atuária, além de crédito financiamento, todas para a matriz da companhia, localizada em São Paulo, neste momento com atuação via home office. Podem se candidatar estudantes com conclusão de ensino superior prevista para dezembro de 2022 e disponibilidade semanal de 20 a 30 horas. O processo seletivo será 100% online e dividido em cinco etapas: inscrição, avaliação educacional (assessments), dinâmica de grupo, painel e entrevistas.

As inscrições para o Programa de Trainee, por sua vez, acontecem neste link e vão até 25 de outubro. Os profissionais selecionados ingressarão na companhia em janeiro de 2021 e atuarão como líderes de projetos estratégicos e relevantes para o negócio da empresa. Ao todo são 21 vagas, sendo uma para o Rio de Janeiro, que envolvem áreas como cartão de crédito, serviços e soluções financeiras e oferecem benefícios como plano de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida e bolsa de estudos.

Para participar, os candidatos devem preencher alguns pré-requisitos como, por exemplo, ter se formado entre julho de 2017 e dezembro de 2020, possuir inglês intermediário e desejável experiência profissional. O processo seletivo também será online e dividido em cinco etapas: inscrição, jornada de testes on-line, desafio, painel de negócios e feedbacks.

N.F.

Revista Apólice