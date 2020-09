A Porto Seguro realiza de 8 a 11 de setembro a 1ª Mega Week do Odontológico. Na ação, que já acontece durante o ano em outros segmentos da companhia, os corretores poderão ofertar o produto com condições especiais e benefícios aos clientes. Ao longo de toda a semana, o Odonto Bronze será comercializado no valor de R$10 em todas as regiões de comercialização do plano.

André Lopes, gerente comercial do Saúde, Odontológico e Ocupacional da seguradora, ressalta que essa é uma ótima oferta de contratação para clientes e profissionais de seguros. “Como o nome da ação já diz, a semana de ofertas é uma oportunidade para quem ainda não oferece o seguro aos colaboradores e também para os corretores. O seguro odontológico é de grande importância para o bem-estar e a saúde dos funcionários, além de contribuir para a retenção de talentos nas empresas”, destaca o executivo.

A contratação do plano está disponível a partir de 3 vidas, com no mínimo um titular, e o seguro possui rede referenciada nacional com mais de 20 mil opções de atendimento em todas as especialidades. Além da Mega Week, as contratações do seguro odontológico, neste momento, ainda integram a 3ª edição da campanha 20Ver Sorrindo, voltada aos corretores e que foi prorrogada até o final de outubro. Com isso, os parceiros têm mais ganhos ao fechar um novo contrato e se os clientes contratantes possuírem os seguros da companhia nos segmentos Saúde e/ou Vida.

