A Porto apresentou uma versão mais econômica e simplificada do seguro fiança. Com coberturas mais enxutas, o produto Porto Seguro Aluguel Essencial chega ao mercado com o custo até 40% menor que um seguro fiança tradicional e oferece, de maneira mais ágil e acessível, as principais vantagens da ferramenta: substituição do fiador ou caução, transferência de responsabilidade do pagamento do aluguel para a seguradora em caso de inadimplência, além da dispensa de comprovação de renda e envio de documentação.

“Lançamos o Essencial para oferecer aos inquilinos e proprietários não só uma garantia sólida, mas uma solução que também proporcione uma experiência mais fácil para que eles concretizem suas locações neste momento de instabilidade financeira”, afirma Rodrigo Elorza, gerente de Riscos Financeiros e Capitalização da companhia. Segundo o executivo, o processo de aprovação do cliente ocorre automaticamente no momento do cálculo, apenas com o CPF.

Visando alcançar as pessoas que também procuram por imóveis para o primeiro aluguel, o benefício garante a indenização de até seis vezes o valor do aluguel. Além de substituir o fiador ou caução, os clientes contam com acesso gratuito durante três meses ao Reppara!, plano de assinatura para serviços residenciais do Grupo. Os inquilinos ainda podem participar de sorteio anual de até R$ 50 mil do PortoCap, título de capitalização da empresa.

N.F.

Revista Apólice