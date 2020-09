Sete entidades da área de seguro de pessoas e benefícios – CSP-BA, CSP-MG, CVG-ES, CVG-RJ, CVG-RS, CVG-SP e ISB (PR) – se reunirão em um webinar inédito, com transmissão ao vivo pela internet, no dia 15 de outubro, das 18h às 19h, para debater as “Tendências dos Seguros de Pessoas”. Sob a organização do Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP), o evento contará com a mediação da jornalista Kelly Lubiato, editora da Revista Apólice, que também está apoiando o evento.

Silas Kasahaya, presidente do CVG-SP, admite que entre as entidades a expectativa é elevada em torno do evento. “Além das respectivas realizações, devemos abordar as principais tendências, analisando a evolução dos seguros de pessoas e também como deverá caminhar em futuro próximo”, diz. Para o presidente do Clube Vida em Grupo Rio de Janeiro (CVG-RJ), Octávio Perissé, o evento trará a oportunidade de intercâmbio de experiências e informações essenciais.

A presidente do Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do Estado da Bahia (CSP-BA), Patrícia Jacobucci, avalia que a expectativa é grande, sobretudo por causa da integração e sinergia entre as entidades. Concorda com ela a presidente do Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul (CVG-RS), Andréia Araújo, que prevê um encontro emblemático e com chances de se tornar recorrente.

Para Joceli Pereira, presidente do Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil), com sede em Curitiba (PR), o evento trará um olhar amplo dos seguros de pessoas. “O debate deverá contemplar a percepção local de cada um, mas sem perder de vista o contexto nacional”, diz. O presidente do Clube Vida em Grupo Espirito Santo (CVG-ES), Antonio Santa Catarina, concorda. “Será mais um passo para a união e o fortalecimento das entidades”, diz.

Além dos objetivos em comum e as ações semelhantes entre as entidades, o presidente do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), João Paulo Moreira de Mello, ressalta as ações na área de formação profissional e empenho das respectivas diretorias. “A principal semelhança entre as entidades é a dedicação dos dirigentes à causa do desenvolvimento do mercado”, diz. Kasahaya reforça a condição de voluntariado. “Trabalhamos todos em prol do mercado”, diz.

O mais antigo dos CVGs, o CVG-RJ, fundado há 53 anos, se orgulha de inspirar outras entidades. “Como precursor dos clubes, ficamos contentes ao tomar parte de diferentes iniciativas alinhadas ao nosso propósito, que é a efetiva proteção e resguardo do mercado de vida e pessoas”, diz Perissé.

Programe-se

Webinar “Entidades Debatem Tendências dos Seguros de Pessoas”

Data: 15/10/2020 (quinta-feira)

Horário: 18h às 19h

Participações:

Patrícia Jacobucci, presidente do CSP-BA

João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP-MG

Antonio Santa Catarina, presidente do CVG-ES

Octávio Perissé, presidente do CVG-RJ

Andréia Araújo, presidente do CVG-RS

Silas Kasahaya, presidente do CVG-SP

Joceli Pereira, presidente do ISB Brasil

Mediação: Kelly Lubiato – editora da revista Apólice

Organização: CVG-SP

Apoio: Revista Apólice

Transmissão ao vivo pelo canal do CVG-SP: http://YouTube.com/c/ CVGSP