Márcio Magnaboschi, um executivo com 23 anos de experiência somente no mercado de seguros em empresas nacionais e internacionais, acabou de assumir a direção comercial da Centauro-ON.

Aos 47 anos de idade, Magnaboschi afirma que seu principal objetivo é aliar sua experiência para fazer da companhia uma marca cada vez mais consagrada no mercado, ampliando sua presença a nível nacional. “A empresa tem uma atuação ainda muito regionalizada. Quero aliar meu nome e reputação ao modelo de negócio bem sucedido da organização para fazer uma ampliação dos negócios a nível nacional, tornando-a mais relevante no mercado de pessoas. Isso tudo enquanto mantém seu DNA de seguradora de nicho, que atende os canais de distribuição mais especializados, em um prazo de dois a três anos”, coloca o executivo.

Para o CEO da empresa, Ricardo José Iglesias Teixeira, o executivo é um profissional com uma experiência muito ampla em companhias que passaram por transformações e obtiveram sucesso. “A chegada dele à organização em um momento tão importante de nossa história, consolida um projeto que vem sendo desenhado há mais de cinco anos. Desde a nossa joint venture com a Ohio National, diversos movimentos como o lançamento do portfólio de produtos individuais, estruturação de um modelo diferenciado de atendimento, treinamento e suporte para criar um relacionamento com os corretores participantes de nossos projetos fortaleceram muito nossa posição de mercado. Entretanto, agora vivemos um momento de busca de crescimento desta base em movimentos exponenciais e, para que isso seja possível, fomos buscar um profissional que tivesse facilidade de se ajustar ao nosso modelo, mas que também trouxesse uma experiência importante na gestão de equipes maiores e distribuição em áreas mais amplas. Tivemos muita sorte de o Márcio ter sido conquistado pelo nosso projeto e já estar a pleno vapor no desenvolvimento desta importante missão”, avalia.

