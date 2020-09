A MAG Seguros é a mais nova patrocinadora da Copa do Brasil. O torneio, que está na quarta fase, ganhou reforço da empresa especialista em seguro de vida e previdência. O anúncio acontece uma semana depois da companhia apoiar a volta segura do campeonato.

“Patrocinar futebol, que é a paixão nacional do brasileiro, contribui muito para o reconhecimento de marca. Isso ainda fica mais latente quando estamos falando de um campeonato tão democrático como é a Copa do Brasil, que levará o nosso nome para todo o país. Tenho a certeza de este patrocínio contribuirá muito com a nossa organização”, afirma Nuno David, CMO da empresa.

O acordo de patrocínio torna a companhia a primeira seguradora a patrocinar o campeonato, e garantirá à empresa visibilidade com painéis de LED ou placa estática em todos os 40 jogos da Copa do Brasil até a final, prevista para fevereiro, além da exposição em redes sociais e chancela como patrocinador.

Parceria com esporte

A seguradora também anuncia, nesta semana, a parceria com o ex-jogador e atual cantor, Jakson Follmann, que se torna um dos embaixadores da marca. A empresa é a companhia que garante a cobertura securitária do ex-atleta e de sua esposa, além de oferecer um plano de previdência privada para o filho do casal.

“O objetivo da nossa parceria é reforçar ainda mais a cultura do seguro de vida e a importância deste tipo de planejamento financeiro para os brasileiros em seus diversos momentos de vida”, ressalta David.

N.F.

Revista Apólice