A MAG Finanças, fintech do grupo Mongeral Aegon, acabou de anunciar a parceria com a Contabilizei, escritório de contabilidade especialista em corretores de seguros. Com este modelo criado, a empresa oferecerá aos parceiros que tenham conta na instituição uma condição diferenciada para planos de contabilidade junto à plataforma online. Neste primeiro momento, o benefício é direcionado para os corretores que também são cadastrados para ofertar o portfólio da MAG Seguros.

“A partir desta parceria vamos permitir que os corretores tenham acesso a um serviço de contabilidade especializado. Isto proporcionará ainda ao profissional uma grande economia, tendo em vista as vantagens dos planos oferecidos e o custo habitual deste tipo de serviço”, comenta Marcos Diniz, diretor da companhia.

A organização garantirá um mês totalmente grátis ao corretor que aderir à parceria, que contará com planos de contabilidade completa a partir de R$ 89 ao mês. Além disso, vale destacar o serviço da Contabilizei de abertura de empresa já incluso no preço da mensalidade, bastando apenas que o corretor pessoa física pague as taxas para se tornar pessoa jurídica. Nota-se que ao se tornar um PJ o corretor adquire algumas vantagens, a principal delas é uma economia na carga tributária paga no recebimento de seu comissionamento. Com a parceria com a Contabilizei o ele poderá abrir sua empresa de maneira mais fácil e sem pagar pelo serviço de abertura.

“Vale ressaltar que já estamos trabalhando para que a companhia entregue, em breve, uma série de outros benefícios e serviços ao corretor de seguros, como indicadores financeiros que vão ajudá-lo no acompanhamento da sua carteira, provendo índices de liquidez e operacionais, tudo isso disponível em um aplicativo e no Internet Banking que está sendo construído”, completa Diniz.

A empresa opera em plataformas digitais e com todos os seus processos dentro de sistemas de compliance e segurança para garantir aos clientes a solidez e a credibilidade necessárias para um trabalho de excelência e serviços de qualidade. A adesão é feita 100% online por meio do aplicativo MAG Finanças, disponível na App Store e no Google Play.

N.F.

Revista Apólice