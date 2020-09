A Liberty Seguros anunciou a nova versão de seu clube exclusivo de benefícios: o +Liberty. O novo clube 100% digital foi idealizado com o objetivo de trazer mais proximidade e oferecer uma nova experiência para clientes e corretores, mesmo quando não precisam dos serviços de assistência e sinistro da seguradora.

Dentre os benefícios disponíveis no lançamento, destacam-se o curso de Personal Organizer, que ajudará as pessoas a cuidarem de seus espaços neste momento em que passamos mais tempo em nossas casas, e também o curso de Marketing Digital completo, que será oferecido gratuitamente aos clientes PME. Além disso, a seguradora seguirá oferecendo a assinatura anual do Chefsclub. Combinados, esses benefícios já oferecem mais de R$120,00 em descontos de imediato para os clientes. Também estão disponíveis cupons de desconto em mais de 200 parceiros, que podem ser utilizados sem precisar sair de casa, além de novas experiências exclusivas que serão lançadas a cada mês.

“Depois do sucesso do Clube Liberty Momentos, que teve mais de 500 mil acessos no ano passado, ficou claro que o próximo passo seria reformular esse programa, disponibilizando vantagens exclusivas e úteis neste momento. Com o novo programa, os clientes têm seu investimento, ao contratar o seguro, valorizado. Ao mesmo tempo, os corretores também podem aproveitar os benefícios do clube e utilizá-lo como mais um argumento para que seus clientes escolham a companhia”, afirma Patricia Chacon, diretora de Transformação da empresa.

Vantagens que vão além do seguro contratado

Para os segurados a companhia oferecerá opções de descontos, como cursos online de música pelo site Musicdot; o aplicativo de treino e personal BioTreino; cupons para os streamings de vídeo Watch ESPN e Clubinho Play; descontos no aplicativo de delivery James, além do acesso gratuito aos serviços de limpeza de casas e escritórios do app Parafuzo.

O novo clube também traz benefícios exclusivos para clientes empresariais de PME.

Já no caso dos corretores parceiros, visando expandir suas carteiras e desenvolvê-los pessoal e profissionalmente, a seguradora irá disponibilizar descontos em lojas de equipamentos de escritório como Dell, Lenovo, Oppa e Multilaser; além de cupons em cursos das escolas online Alura e Leveduca.

Para acessar o clube, basta entrar no Meu Espaço Cliente ou Meu Espaço Corretor no site ou acessar nos apps Liberty.

