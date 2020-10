A Liberty Seguros anunciou que está patrocinando a 9ª edição da Virada Sustentável. Esse ano, por conta da pandemia de Covid-19, a edição de São Paulo será dividido em dois formatos: físico com ocupações artísticas espalhadas por toda a capital paulista, e online, com diversos fóruns e painéis que acontecem entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro.

Na edição de 2020 o objetivo do evento é inserir temas como biodiversidade, cidadania, mobilidade urbana, água, direito à cidade, mudanças climáticas, bem-estar, consumo consciente e economia verde no dia a dia das pessoas. O conceito geral e a programação da Virada Sustentável são inspirados nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU (Organização das Nações Unidas), que vão desde a erradicação da fome e a igualdade de gênero à redução de desigualdade.

“O patrocínio da Virada é uma das iniciativas que fazem parte do Liberty mais Sustentável, plano de sustentabilidade da companhia alinhado aos objetivos da ONU”, diz Patricia Chacon, diretora de Transformação da seguradora. “Para nós o evento é importante pois está conectado ao nosso objetivo de conscientizar as pessoas e incentivá-las a viver em harmonia pelo bem da comunidade e do planeta, principalmente em um momento de pandemia como este que estamos passando”, completa.

Seja a Mudança

Dentre as diversas ocupações que fazem parte da Virada em São Paulo, a “Seja a Mudança” está ocupando as estações de Metrô da capital. A seguradora está patrocinando uma delas, a intervenção nas escadas fixas da estação Brigadeiro, que de 28/09 a 04/10 traz cores e frases nas escadarias do local, visando trazer uma reflexão sobre a diversidade para os paulistanos em um lugar que muitos frequentam diariamente.

Diversidade no Fórum da Virada

Na plataforma digital da Virada acontece o Fórum Virada Sustentável, que conta com uma programação diária repleta de discussões que propõem inspirações para a criação de um REFUTURO possível. Os painéis trazem assuntos variados, como negócios e o futuro do capitalismo, o uso da inteligência artificial no funcionamento das cidades e suas consequências entre outros.

Além disso, haverá no Fórum uma programação voltada para a diversidade, e a companhia vai promover um painel hoje, dia 30 de setembro, às 17hrs, com o tema: “Isolamento e Empreendedorismo: A vida das mulheres na pandemia”, que discutirá o impacto da pandemia para as mulheres sob a perspectiva de três palestrantes inspiradoras e com histórias incríveis: Renata Santos, influencer do programa Liberty Mulheres Seguras, representando a seguradora; Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora; e Cláudia Reis, do Empreendedoras Maduras.

Para se inscrever, basta acessar o site.

