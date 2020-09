A Korsa acabou de anunciar sua parceria com a Associação Brasileira de Transportadores internacionais (ABTI), focada em proporcionar benefícios exclusivos aos associados. A ABTI é uma associação que atua no desenvolvimento do transporte rodoviário internacional, promovendo ações e buscando melhores resultados ao setor de transporte rodoviário no MERCOSUL.

O transporte rodoviário de cargas é uma atividade complexa que requer conhecimento e cuidados. Especialização, serviços agregados e robustez de carteira se tornam fatores importantes no processo de contratação de Seguros e Gerenciamento de Risco. Deve-se levar em conta as leis locais, exigências das fronteiras, particularidades das mercadorias transportadas, e, principalmente, o cumprimento dos requisitos que são exigidos pelas autoridades locais em seus respectivos países.

A empresa tem a especialização necessária para estabelecer soluções em seguros de transportes (RCTR-C, RCF-DC e RCTR-VI, incluindo carta azul ), consultoria na área de sinistros e também no gerenciamento de riscos necessário para proteção as viagens.

A parceria com a ABTI oferecerá aos seus associados condições especiais de taxas e coberturas de seguros, ajudando as empresas do segmento na solução de suas necessidades. Para garantir rapidez e qualidade de atendimento, foi criado um grupo de trabalho englobando profissionais da matriz da companhia e de seus escritórios em Concórdia (SC) e Curitiba (PR).

Para Fernando Linhares, diretor de Operações e de Desenvolvimento de Negócios da organização, a parceria é um alinhamento de interesses comum em ofertar a melhor gama de serviços aos clientes e consolida a empresa como uma corretora com vasta experiência em soluções voltadas para a atividade de transportes.

“É uma entidade que está sempre procurando levar valores para seus associados, e, nós, para nossos consumidores. Vamos cuidar dos Seguros de todos os interessados em obter condições diferenciadas e vantajosas em suas apólices. Temos operação de exclusividade com seguradoras multinacionais, que possuem grande interesse e especialização nesse tipo segmento”, completou Linhares.

