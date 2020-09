A It’sSeg anunciou a ampliação das funcionalidades de seu Sistema Inteligente de Saúde, desenvolvido para apoiar seus clientes no controle da disseminação de Covid-19 entre funcionários.

A companhia já investiu cerca de R﹩ 1 milhão no combate ao novo coronavírus, com o objetivo de auxiliar seus parceiros no desenvolvimento de ações de enfrentamento à pandemia. Com o reforço do sistema, passou a oferecer uma plataforma capaz de identificar quais os colaboradores mais suscetíveis aos riscos de contágio, permitindo agilizar a tomada de providências relacionadas à proteção da empresa. Por meio do cruzamento de comorbidades com dados etários, o recurso permite analisar um amplo volume de informações sobre a saúde e o perfil de usuários das corporações, assim como seus atendimentos médicos.

De acordo com João Siqueira, diretor de tecnologia da corretora, um dos trabalhos desempenhados pela companhia é o de interpretar de que forma os colaboradores dos clientes utilizam seus planos de saúde, levando informações estratégicas ao RH e à equipe de gestão médica. Assim, é possível minimizar a sinistralidade. Por meio de um banco de dados, é possível analisar o passado para enxergar os riscos e as possibilidades do futuro.

“A plataforma é capaz de reunir um grande volume de dados e cruzar informações, de modo a encaminhar análises para médicos e departamentos de Recursos Humanos, como forma de alertá-los sobre os potenciais riscos de saúde dentro das empresas clientes da corretora. Com base nessas informações, auxiliamos as empresas nos direcionamentos adequados das ações de gestão e promoção de saúde. A tecnologia é uma grande aliada do negócio, por meio do uso do plano de saúde”, diz Siqueira.

Como forma de aumentar a assertividade das análises, o Sistema Inteligente de Saúde também permite gerar relatórios em tempo real, de forma totalmente automatizada e sem qualquer margem para erros, aprofundando o conhecimento e agilizando a tomada de decisões estratégicas pelas lideranças. Graças à inteligência incorporada ao sistema, é possível obter alta escalabilidade, melhor performance, redução de custos de propriedade e segurança da informação.

Resultados

Um dos clientes da corretora apresentava taxa de sinistralidade elevada, chegando a 121,40% e com tendência de aumento. A companhia identificou que 18% dos usuários do plano de saúde pertenciam a diversos grupos de riscos elevados, representando 63% dos custos assistenciais. A partir dos resultados, foi possível iniciar o monitoramento e os programas de gestão de saúde, com a implantação de medidas de conscientização por nove meses. Nesse período foram identificados 22 casos de sucesso, com um incremento médio de 16% nos sinistros, estimando uma economia de aproximadamente R$ 500 mil.

