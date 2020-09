O IRB Brasil RE informou nesta terça-feira, 22 de setembro, que enviou à Susep, por meio do Formulário de Informações Periódicas (FIP), os dados financeiros do mês de julho. Mais uma vez, para facilitar o entendimento, já que o FIP atende às exigências do plano de contas exigido pelo regulador, a companhia publicou em seu site de Relações com Investidores uma planilha que traz as mesmas informações no modelo já praticado pela empresa em suas divulgações periódicas, chamado de visão negócio. Os dados, referentes aos meses de janeiro a julho de 2020, estão sujeitos a mudanças, pois os números do mês de julho não foram auditados.

De acordo com o comunicado enviado aos acionistas e ao mercado, em julho, o faturamento bruto (prêmio emitido) da organização atingiu R$ 1.546,6 milhões, um crescimento 100,8% em relação a julho do ano passado, sendo R$ 1.015,0 milhões no Brasil e R$ 531,6 milhões no exterior. No Brasil, o crescimento foi de 133% em relação a julho de 2019 e no exterior de 58,8%. O faturamento de competência de julho/20 (prêmio ganho) totalizou o R$ 657,6 milhões.

A despesa com sinistros alcançou R$ 638,3 milhões, com um índice de sinistralidade (relação entre a despesa com sinistros e o prêmio ganho) de 97,1% no mês de julho, revertendo sensivelmente a tendência observada no primeiro semestre de 2020, que apresentou uma sinistralidade de 108%. Quando excluídos os sinistros dos negócios descontinuados em julho, ou seja, que tiveram seus contratos cancelados ou não renovados, esse índice cai para 73,2%.

De acordo com o IRB, em julho, o prejuízo líquido reportado foi de R$ 62,4 milhões. Excluindo-se o impacto dos negócios descontinuados, o ressegurador apresentaria lucro líquido de R$ 36 milhões. Já o resultado de subscrição foi negativo em R$ 137,6 milhões, devido à elevada sinistralidade dos negócios descontinuados, no valor de R$ 160,8 milhões. O índice de despesas administrativas fechou em 3,4%, enquanto o Índice de Resultado Financeiro e Patrimonial alcançou 10% do prêmio ganho.

“Seguimos firmes com o objetivo de dar total transparência aos dados da companhia e, novamente, estamos disponibilizando os dados enviados à Superintendência em nosso site, em linguagem que acionistas e analistas já estão acostumados. Trabalhamos no caminho do crescimento sustentável, com a geração de valor de longo prazo”, diz o CEO e presidente do Conselho de Administração da empresa, Antonio Cassio dos Santos.

A planilha completa com os dados históricos disponibilizados pela companhia está disponível no site.

Revista Apólice