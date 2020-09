A Educatu, plataforma digital voltada a treinamentos e capacitação dos corretores da Icatu Seguros, vem batendo recordes de acesso desde o último ano, além de trazer novidades e conteúdos para contribuir com o aperfeiçoamento profissional da força de vendas da seguradora. Com mais de 30 cursos online e gratuitos, que equivalem a um investimento na capacitação profissional dos corretores de cerca de R$: 10 mil, caso optassem por um programa externo deste porte, as qualificações rendem aos participantes certificados e acesso a escolas de negócios reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, como a Fundação Getúlio Vargas, o Ibmec e a Escola Nacional de Seguros.

Com o isolamento social, o acesso à ferramenta aumentou. De janeiro a julho de 2020, foram registrados 6.578 acessos contra 4.332 no ano anterior. Um salto de aproximadamente 52% se comparado ao mesmo período de 2019. Os cinco meses de quarentena (março a julho) representam 78,5% do número total de acessos deste ano. Dentre os cursos mais assistidos, estão os de desempenho e argumentação de vendas. Entre março e julho deste ano, meses em que a pandemia teve seu pico, foram mais de 5.000 acessos. Se comparado ao mesmo período de 2019, quando a ferramenta registrou 1.352 acessos, o crescimento foi de 282%.

“Os cursos representam um diferencial competitivo, pois são gratuitos. Neste momento em que o corretor precisa estar ainda mais próximo do cliente, mesmo que de forma remota, essas informações podem fazer muita diferença em um trabalho que precisa ser cada vez mais consultivo, visando entender e atender às necessidades de cada pessoa, família e empresa”, explica o vice-presidente Corporativo da companhia, Alexandre Vilardi.

Em maio deste ano a empresa também lançou um modelo de treinamento ao vivo, o EducatuLive, que surgiu durante esse cenário de isolamento social e permanecerá mesmo no pós-pandemia. As lives já abordaram informações sobre produtos e metodologia de vendas. A transmissão online, que acontece uma vez por mês no portal da seguradora, é feita com o apoio de convidados especialistas da própria companhia e também de consultores renomados, que trazem temas como spin selling (metodologia e técnicas de vendas), identificação de perfil de cliente e outros assuntos para apoiar o corretor nesse momento atípico.

A seguradora também tem uma programação de lives no seu canal do YouTube sobre proteção, investimentos e o cenário econômico atual com as principais gestoras do Brasil, mais uma opção de troca de informações acessíveis a todos os corretores e clientes. Desde abril, a companhia realizou 21 lives, que já alcançaram mais de 100 mil visualizações.

