Fundada em Porto Alegre como startup que comercializava serviços de assistência 24 horas desvinculada do seguro, a Delta Assistance cresceu no mercado de frotas e hoje conta com mais de 200 mil veículos assistidos.

Para Nícolas Galvão, CEO do Grupo, chegar aos cinco anos é motivo de orgulho e um desafio. “Poucas empresas crescem tanto em tão pouco tempo em um mercado competitivo e dominado por organizações tradicionais. Chegamos a crescer 300% em um ano. Entretanto, o desafio aqui na Delta é diário: entregar algo novo que faça a diferença na vida dos nossos clientes e parceiros”.

O crescimento veio não só por oferecer soluções inovadoras ao mercado, mas também por investir em tecnologia e atendimento especializado. Ao longo do tempo, uma fábrica de software e hardware foi criada dentro da companhia, visando desenvolver em casa a inteligência que a empresa queria em seus produtos e serviços.

Sistema próprio de acompanhamento de sinistros, relatórios, rastreamento, telemetria e acionamento via WhatsApp é um dos diferenciais oferecidos pela organização para o mercado de seguros e transporte.

Focada cada vez mais em frotas, toda a operação de atendimento 24 horas foi desenhada para que os profissionais fossem especialistas neste nicho de mercado. O que trouxe proximidade e agilidade na hora do atendimento.

“A especialização no atendimento e o investimento em tecnologia nos destacou não apenas como uma empresa prestadora de serviços, mas também preocupada com a inovação e toda a facilidade e segurança que ela pode oferecer”, destaca Galvão.

Por fim, ele revela o que espera para dos próximos anos. “Trabalhamos com o olhar no futuro. Sabemos que o mercado que atuamos não é fácil, mas gostamos de desafios. Acreditamos que tendo nossos ideais alicerçados na tecnologia e focados em lançar soluções inovadoras é a forma de sermos protagonistas na mudança que queremos ver no mundo”.

N.F.

Revista Apólice