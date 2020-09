EXCLUSIVO – A MDS, corretora multinacional de seguros e resseguros, lançou a versão brasileira da revista Fullcover #13, uma publicação voltada para a divulgação de matérias sobre temas urgentes do mercado de seguros mundial.

Beatriz Cabral, head Global de Marketing de Performance e Comunicação, seguir a missão de compartilhar conhecimento com a sociedade e com os colaboradores. Este é um produto da empresa e é um canal de comunicação com os clientes e conta com lançamento de produtos e serviços e apresentação dos líderes da empresa e para tratar os temas do mercado de seguros e outros setores adjacentes. “Entrevista com Joana Vasconcelos sobre as cores do mercado de seguros, desmistificando que o setor é um mercado cinzento”, complementou.

José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS, disse que a revista é uma referência mundial e esta edição possui tópicos muito fortes, como a entrevista com Andreas Berger, CEO Global da Swiss Re. Os riscos emergentes foram abordados no dossiê Nossa Casa Está a Arder, mostrando o que pode acontecer com as mudanças climáticas e como mitigar estes riscos.

Paula Rios, editora chefe da FullCover #13. “Somos apaixonados por riscos e seguros, mas não somos ciumentos”. O objetivo da revista, em um atrevimento, como disse Paula, é abordar temas exclusivos e que são tendências no mundo de riscos e seguros.

O CEO da MDS no Brasil, Ariel Couto, apontou temas da revista que tratam sobre a Brokerslink, um grupo que reúne corretores de seguros de várias partes do mundo, em matérias sobre tecnologias aplicadas ao grupo, destaca parceiros e lugares onde as empresas atuam. “Nosso parceiro italiano fala não só da sua operação quanto da localidade. Na África, estamos presentes em 33 países e lá há um potencial muito grande de seguros e resseguros”, ressaltou Couto.

Kelly Lubiato

Revista Apólice