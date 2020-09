A parceria entre a seguradora Generali e a Europ Assistance Brasil (EABR) passou a oferecer novas soluções diferenciadas aos segurados por meio dos canais varejistas: os serviços de Cesta Natalidade e Assistência Funeral.

No Brasil o acesso às assistências oferece comodidade e segurança, por isso a disponibilidade desses serviços e seguros nas redes de varejo funcionam como uma porta de entrada para que uma parte considerável da população passe a conhecer os benefícios das assistências, e assim democratizar o acesso à proteção e às facilidades que elas proporcionam.

Uma das vantagens da oferta de assistências no varejo é a facilidade delas serem serviços tangíveis, que podem ser utilizados diversas vezes ao ano, gerando reconhecimento do valor e fidelização à marca varejista.

Diante de tantos benefícios, ampliar as ofertas na carteira de massificados é um caminho a ser trilhado pois traz vantagens a todos os envolvidos. A Cesta Natalidade, com produtos para gestante e o bebê, garante coberturas que vão de R$ 300 a R$ 900 por contrato de um ano. Em caso de nascimento de filho do titular da apólice, se os beneficiários tiverem múltiplos (gêmeos, trigêmeos etc), será acrescido o valor de 50% da cobertura contratada a partir do segundo bebê.

Já no caso do Plano de Assistência Funeral as coberturas chegam a R$ 5 mil, oferecendo serviços como a realização de formalidades administrativas, registro em cartório e todos os demais trâmites necessários para a realização do enterro. A cobertura tem também a opção de contratação de jazigo, custeando a locação por três anos, incluindo pagamento de taxas municipais.

“Temos como missão cuidar dos clientes a qualquer hora e em qualquer lugar, levando a eles o alívio necessário em momentos de estresse, e é por isso que oferecemos produtos diversificados, atendendo os mais variados momentos do ciclo de vida das famílias brasileiras”, afirma Rogério Guandalini, CSO & CMO da Europ e CEABS.

As assistências oferecidas pela empresa aos clientes da italiana incluem desde os serviços mais comuns até aqueles que vêm acompanhando as mudanças de comportamento dos consumidores. Grandes redes de moda, de eletrônicos e produtos esportivos, por exemplo, até bancos e administradoras de cartões estão incluindo a oferta desses benefícios em seus balcões, cada vez mais.

Segundo Claudia Papa, vice-Presidente Comercial & Marketing da seguradora, “as assistências e seguros tem um importante papel social e é nosso dever colaborar para amenizar as perdas de todos os nossos clientes de forma ágil, humanizada e inovadora. Queremos oferecer produtos acessíveis e relevantes a milhões de brasileiros. Nosso apetite de crescimento em Programas de Vida e Programas Massificados é grande e conta com o apoio do Grupo na Itália”.

Outros serviços, como a assistência PET e para Bikes, foram apostas que as companhias fizeram juntas quando perceberam que os hábitos de seus clientes estavam mudando. “Atuar no mercado de massificados é também buscar por alternativas inovadoras que possam facilitar o dia a dia, acompanhar cada momento da vida das pessoas e pensar em como torná-lo mais acessível, ao mesmo tempo em que oferecemos qualidade e bom desempenho”, ressalta Guandalini.

N.F.

Revista Apólice