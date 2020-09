O Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo (Sincor-SP) abriu as inscrições para o evento “Sincor Digital: Conectando o Mercado de Seguros”. O encontro acontece de maneira online no dia 23 de outubro, das 9h às 19h30, com uma programação voltada aos corretores de seguros.

“Preparamos o evento pensando na grandiosidade do Conec. Então, vamos levar palestras com especialistas do mercado para abordar os principais temas relacionados ao setor”, declara o presidente da entidade, Alexandre Camillo.

O evento é gratuito para associados aos Sincors de todo o País e seus colaboradores-chaves. Já para outros públicos o investimento é de R$ 300. O valor será revertido para a ação social Dia do Bem Seguro.

Para fazer a inscrição, basta acessar o site.