Está aberta a votação para a 44ª edição do prêmio Destaques do Ano 2019/2020, o Oscar do Seguro. Organizada pelo Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), a premiação será concedida às pessoas e empresas que se destacaram nos segmentos de vida, saúde, previdência e capitalização durante o último ano.

O processo de escolha é realizado exclusivamente pelos sócios associados ao Clube, através de formulário disponibilizado no site da entidade. As categorias são as seguintes: seguradora do ano; homem de seguros do ano; mulher de seguros do ano; corretor ou corretora de seguros do ano; resseguradora do ano; profissional de seguradora, operadora ou assessoria; gerente comercial do ano; melhor produto do ano; melhor campanha de marketing do ano.

Para realizar seu voto, basta acessar o formulário e repassar o número de identificação de sócio. É também possível votar no site da entidade.

N.F.

