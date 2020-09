Para apresentar os possíveis cenários e ambientes de negócios e analisar as relações comerciais do seguro, a ENS oferece, na modalidade online, a pós-graduação Gestão Comercial do Seguro.

Com início previsto para 21 de setembro, o programa fornece conhecimentos para líderes responsáveis por estabelecer o planejamento estratégico de vendas, abordando temas como Customer Experience (CX) e inovação e transformação digital no mercado de seguros. Serão debatidas ainda as melhores ferramentas para gestão de equipes de vendas e canais de distribuição, assim como marketing de serviços.

O curso é destinado a gestores de áreas de negócios de seguradoras, executivos seniores de venda, corretores de seguro, gestores de unidades de administradoras de benefícios, líderes de equipes de seguradoras ou de corretoras e gestores de empresas da cadeia de valor do seguro (como centrais de atendimento, centrais de serviços 24 horas e empresas de vistoria e de regulação de sinistros) entre outros.

As disciplinas serão ministradas pela plataforma de ensino Collaborate, com ferramentas de suporte à aprendizagem do ambiente virtual da Escola, por meio de atividades de fóruns de discussão e conteúdos, além de cases para resenhas e debates.

Para participar é necessário ensino superior completo. O investimento é de R$ 3.120,00, podendo ser dividido em 12 vezes no cartão de crédito ou em sete vezes no boleto bancário. As matrículas podem ser realizadas no site da entidade.

N.F.

Revista Apólice