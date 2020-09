Acolhedor, funcional, idealizado para facilitar negócios e auxiliar profissionais e estudantes de seguros. Este é o Nuv.ens, um ambiente de trabalho colaborativo e inovador construído pela ENS, em sua representação na cidade de São Paulo.

O espaço é exclusivo para alunos e ex-alunos da Escola que estiverem atuando em atividades relacionadas ao mercado de seguros e áreas afins. Os usuários do ambiente têm à disposição hotdesks, sala de reunião para 12 pessoas equipada com smart TV de 60”, possibilidade de realização de videoconferências, estação de trabalho fixa e exclusiva e auditório com sistema de som, projetores e capacidade para 166 pessoas.

“Mais do que um espaço para negócios e estudo, o Nuv.ens nasce para ser um ambiente de networking em seguros, pela sua praticidade, centralidade e facilidade de acesso, uma vez que está localizado no coração da cidade de São Paulo. Ele também é indicado para nossos alunos e ex-alunos de outras cidades que estiverem realizando negócios na capital, servindo como um ponto de referência”, explica o gerente Regional São Paulo da instituição, Ronny Martins.

Com design moderno, o espaço oferece wi-fi, locker privativo com guarda-volumes, serviço de impressão para clientes, estacionamento com desconto e de fácil acesso ao local, além de uma área de descontração com terraço e vista da cidade. Outros diferenciais são o serviço de mentoria para novos corretores e o uso para reuniões, palestras e eventos com valor abaixo do mercado.

“Ao criar o Nuv.ens, nossa intenção é contribuir e mais inseridos na movimentação econômico-financeira do setor de seguros. Queremos ser facilitadores e geradores de novos negócios, especialmente em um momento em que precisamos alavancar e investir ainda mais nas operações do mercado”, afirma o presidente da Escola, Robert Bittar.

Mais informações e detalhes sobre o novo ambiente da entidade podem ser obtidos no site específico do projeto.

N.F.

Revista Apólice