A Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) tem nova diretoria eleita para o biênio 2020/2022. Em conformidade com o estatuto da entidade, houve convocação prévia de todos os associados. Dezessete das dezoito assessorias participaram da votação virtual, que terminou com o placar de 10 x 7 para chapa vencedora.

A nova diretoria será composta por: Joffre Nolasco (presidente/Rapport Assessoria de Seguros); Renato Rocha (1º secretário/Nova Fortaleza Assessoria e Corretagem de Seguros); César Braga (2º secretário/CDS Assessoria); Luiz Philipe Baeta Neves (1º tesoureiro/Baeta Assessoria); e Mario Roberto Santos (2º tesoureiro/TEA Assessoria de Seguros).

Nolasco já esteve no comando da entidade entre 2004 e 2006. A partir de uma avaliação sobre o atual cenário do mercado de seguros, ele reforça a importância das assessorias no apoio às seguradoras e corretoras. “Tive a oportunidade de trabalhar pela modernização das nossas associadas, adquirindo experiência e conhecimento. Frente aos desafios atuais, tivemos que assumir uma atitude mais proativa ao desconhecido. Somos competentes e reagimos muito bem, engrandecendo o seguro”, diz.

A diretoria liderada por Neves, que encerrou o seu segundo mandato no comando da Associação, teve as contas aprovadas por unanimidade por todas as associadas. “Saio com o sentimento de dever cumprido, mas com muita disposição para continuar contribuindo com a nova diretoria como 1º tesoureiro e reitor da Universidade Aconseg. Estaremos juntos nos próximos dois anos buscando construir um futuro melhor para o nosso segmento e para o nosso mercado”, afirma.

2º Encontro Magno das Aconsegs

Nolasco e Neves participaram nos dias 22 e 23 de setembro do evento virtual promovido pela Aconseg-MG, que contou com a presença de presidentes e diretores das seguradoras parceiras, presidentes das Aconsegs e representantes das assessorias associadas. Na avaliação deles o encontro foi um marco importante, que demonstrou a vitalidade, agilidade e capacidade do modelo de assessorias responder rapidamente ao desafio de superar uma das situações mais difíceis enfrentada pela humanidade, a pandemia do coronavírus.

N.F.

Revista Apólice