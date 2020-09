No ano em que completa uma década de atuação, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) alcançou a marca de 38 empresas e instituições associadas à entidade.

Recentemente a Som.us Assessoria aderiu ao Clube. “Fato que aconteceu exatamente no momento em que estamos implementando uma Unidade de Negócios de Benefícios, com um time de executivos especialistas em seguros de pessoas nas nove filiais”, afirma o diretor de Benefícios da companhia, Leonardo Fernandes.

O executivo ressalta que a proposta de valor da empresa é desenvolver e apoiar os corretores parceiros da assessoria no processo de capacitação e na comercialização de seguros de pessoas, tornando a venda mais fácil e dinâmica. “Diante desse cenário, entendemos a importância da nossa associação ao Clube, que é uma entidade respeitada no mercado e comprometida com o desenvolvimento do segmento. Inclusive temos acompanhado as palestras e eventos promovidos pela organização. Queremos participar desse movimento”, diz.

Outra empresa que veio para somar às ações do CSP-MG é a NucIEf Saúde Consultoria Especializada. “A companhia busca na parceria com o Clube a força de representatividade perante ao mercado de saúde. Buscamos inserir nossa marca entre as maiores empresas do ramo de saúde”, enfatiza Reginaldo Morais, sócio da companhia. Simone Ribeiro, também sócia da organização, afirma que o propósito da empresa é contribuir com o desenvolvimento e credibilidade do setor. “Trabalho que tem sido feito com muito êxito pelo Clube nos últimos anos”, completa.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, agradece aos novos parceiros pela confiança no trabalho da instituição. “Vamos somar esforços para que o mercado de seguros de pessoas se desenvolva ainda mais, tornando-se mecanismo indispensável na proteção da sociedade”, finaliza.

