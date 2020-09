O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) elegeu nova diretoria para a gestão 2020/2022 em Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada de forma virtual no dia 22 de setembro com a participação de associados. A chapa única liderada pelo atual mentor, Evaldir Barboza de Paula, foi eleita por aclamação pelos votos dos associados registrados por escrito no chat da plataforma virtual e também por áudio.

A abertura do evento foi realizada pelo secretário Nilson Arello Barbosa que, em seguida, indicou o fundador e ex-mentor da entidade, Henrique Elias, para presidir a assembleia. Este, por sua vez, indicou o ex-mentor Adevaldo Calegari para assumir o posto de secretário da AGO. Após a leitura do edital de convocação da AGO, Elias comandou a votação e abriu espaço às manifestações do mentor e dos associados.

Evaldir manifestou sua satisfação pelo bom andamento da assembleia online e elogiou a rápida adaptação dos corretores de seguros às novas tecnologias. “A categoria é ousada”, disse. Segundo ele, a posse da nova diretoria será realizada em outubro, conforme define o estatuto, mas de forma virtual.

Em relação aos projetos da nova gestão, Evaldir adiantou que além de reuniões virtuais com associados e de novas lives com a participação de personalidades do setor, alguns projetos serão resgatados. “A modernização do estatuto será retomada, porque o documento foi produzido em 1972 e, desde então, apenas uma revisão foi realizada para adaptação ao Código Civil”, afirmou.

Dentre os novos projetos, o mentor destacou o inédito “Prata da Casa”, uma série de vídeos com a participação de corretores associados especialistas em determinadas áreas. “O Clube é um celeiro de talento e a ideia é disseminar esse conhecimento em prol da categoria”, disse. Em seguida, ele agradeceu o trabalho da diretoria anterior e deu as boas-vindas aos novos diretores.

Evaldir afirmou, ainda, que na condução da entidade espera receber as manifestações dos associados, sejam elogios ou críticas. “Nosso objetivo é levar o Clube ao seu merecido lugar de destaque”, ressaltou.

Nova diretoria CCS-SP: Gestão 2020/2021

Mentor: Evaldir Barboza de Paula

Secretário: Ednir Fornazzari

Tesoureiro: Nilson Moraes

Junta Fiscalizadora: Ivone Elise Gonoretske, Gilberto Januário e Marcia Del Bel

N.F.

Revista Apólice