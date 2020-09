EXCLUSIVO – A Chubb anunciou durante uma coletiva de imprensa realizada ontem, 9 de setembro, o lançamento da sua nova plataforma de distribuição de seguros. A Chubb Studio possibilitará que parceiros de negócios da seguradora possam adicionar ofertas de produtos “white label” em seus sistemas de maneira mais rápida e fácil, tornando mais simples o acesso às apólices oferecidas pela companhia e aumentando os negócios.

A ferramenta inclui a oferta de seguros de acidentes pessoais, vida, residencial, de celulares, seguro viagem e produtos para pequenas e médias empresas, todos focados nas novas tendências de consumo e com processos integrados digitalmente. As interfaces diretas da plataforma permitem que os parceiros de negócios façam ajustes em tempo real, viabilizando o acesso aos painéis de vendas e o acompanhamento da performance do produto.

Segundo Sean Ringsted, Chief Digital Officer da companhia, a plataforma melhorou a velocidade de comercialização dos produtos e aumentou a proposta de valor entregue para o parceiro e seu cliente final. “É o que chamamos de ‘seguro ao alcance das mãos’. O sistema oferece tudo que os parceiros precisam. Desde um site facilmente adaptável a sua marca até um widget ‘plug and play’ para aplicativos móveis, bem como serviços da web e APIs para integração rápida. A seguradora lida com as coisas difíceis, como cotação, subscrição, pagamentos, faturamento e processamento de sinistros, enquanto eles podem ofertar seguro para seu público”.

A Chubb Studio foi elaborada com base nas iniciativas da estratégia digital da empresa, que visa fechar acordos para ajudarem na distribuição através de organizações líderes na Ásia, América Latina e Europa. Antes mesmo do lançamento, a companhia já tinha 150 distribuidores espalhados pelo mundo. Além disso, quatro parcerias anunciadas nos últimos três anos deram à seguradora acesso a mais de 60 milhões de clientes na Ásia e na América Latina.

À medida que os ecossistemas digitais auxiliam na globalização dos mercados, a seguradora acredita que o seguro é uma peça fundamental para a sociedade e que a distribuição via canais B2B ou B2C é uma oportunidade para o setor crescer. O sistema já está sendo utilizado por vários segmentos, como bancos, fintechs, companhias aéreas, e-commerce e de telecomunicações.

De acordo com Gabriel Lázaro, vice-presidente de Digital para a América Latina da seguradora, o comércio eletrônico cresceu 76% durante a pandemia e isso gerou uma oportunidade de empresas fecharem negócios de uma maneira rápida e sem consumir muitos recursos. “A transformação digital dos mercados da América Latina e do mundo se acelerou em um ritmo sem precedentes devido ao contexto em que vivemos. Com o novo sistema, oferecemos uma solução para que as cias que compartilham nosso pensamento possam oferecer propostas inovadoras”.

Nicole Fraga

Revista Apólice