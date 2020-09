A edição 2020 da Campanha Conquistadores, do Porto Seguro Vida e Previdência, entra na reta final. Além de concorrer aos prêmios finais, os corretores que participam da ação poderão ser premiados de acordo com as vendas feitas ao longo do ano. Entre as mais de um milhão de opções de prêmios, estão eletroportáteis, cursos, viagens, carros, motos, vouchers de restaurantes, joias e experiências.

“Promovemos a campanha pelo 27º ano consecutivo. A ação é uma forma de agradecermos por todo apoio e empenho desses profissionais que são nossos principais parceiros e o principal ponto de contato do mercado segurador com a sociedade”, afirma a diretora de Vida e Previdência da Porto Seguro, Fernanda Pasquarelli.

Profissionais não cadastrados na campanha ainda podem garantir sua participação pelo site, sendo que todos os novos negócios de Vida e Previdência fechados desde 1 de janeiro deste ano já estão sendo pontuados. Corretores cadastrados na edição 2019 não precisam realizar um novo cadastro: basta apenas acessar o link e dar aceite no regulamento.

“Quanto mais o corretor produzir, mais pontos ele ganhará para trocar por prêmios ao longo do ano, além de ficar mais próximo da premiação final”, lembra Fernanda. Podem participar da ação corretores ativos, cadastrados na seguradora com registro na Susep, pessoa física ou jurídica.

Novidades em 2020

Algumas mudanças foram apresentadas nesta edição, entre elas a ampliação da vitrine de prêmios, que passou a incorporar itens de luxo, marcas de grife e, mais recentemente, pagamento de encargos mensais (como contas de luz, água, gás e telefone). Também foram criadas categorias para separar os corretores de acordo com o produto que atuam. Incorporada no segundo semestre de 2019, a ação de menor lance único, que permite que os parceiros faturem prêmios como smartphones, TV’s, tablets e ingressos independente da pontuação acumulada, segue nesta edição.

