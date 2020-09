A Assurant anunciou a chegada de Bruno Tognozzi como novo Gerente Comercial na área de novos negócios para o Brasil, respondendo para Vladimir Freneda, vice-presidente Comercial e de Marketing.

Com 13 anos de experiência no mercado de seguros, Tognozzi se une ao time de especialistas da empresa para somar seu conhecimento no setor, fortalecer as parceiras existentes e buscar novas oportunidades de negócios.

Formado em Administração de Empresas pelo Instituto Mauá de Tecnologia, o executivo já passou por empresas como QBE e Zurich, sempre focado na área comercial. Nos últimos três anos esteve na SURA, liderando a estrutura de novos negócios.

