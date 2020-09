A Brasilseg anunciou Rodrigo Caramez como seu novo presidente. O executivo terá a missão de dar continuidade e acelerar o processo de transformação digital da seguradora, focada na jornada do cliente, sendo o responsável por liderar a estratégia de inovação da empresa.

Com foco no propósito de melhorar a experiência em cuidado e proteção em todos os momentos da vida das pessoas e empresas, a companhia seguirá investindo em parcerias com startups e trabalhando temas relacionados a open banking & insurance, segurança digital, tecnologia para agricultura e digitalização dos seguros.

Com experiência de 30 anos no mercado financeiro no Brasil e no exterior, Caramez chega à companhia vindo da Marsh Brasil, onde atuou como COO e diretor de Operações por mais de dois anos. No mercado financeiro trabalhou em bancos de varejo e corporativos, ocupando diversas posições executivas nas áreas comerciais, produtos, operações e risco. O executivo possui conhecimento em transformação organizacional, considerando clientes, pessoas e processos. Ele irá substituir Ivandré Montiel da Silva.

N.F.

